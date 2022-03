NASCAR: Larson vence primeira de 2022 após entrevero com Elliott

Carregar reprodutor de áudio

Após dois anos, a NASCAR Cup Series retornou ao Auto Club Speedway, na segunda corrida oficial do NextGen, o novo carro da categoria. Mesmo com a máquina nova, o vencedor da corrida de 400 milhas foi um velho conhecido. Kyle Larson continuou sua grande fase, após o título de 2021 e garantiu seu primeiro triunfo do ano.

Mas, a superioridade se consolidou após um toque entre ele e Chase Elliott, seu companheiro de equipe, quando restavam 20 voltas. O campeão de 2020 acabou rodando quando restavam oito giros por consequência do toque.

Foi a 17ª vitória de Larson na carreira, a segunda em Fontana.

Mais tarde, Tyler Monn, spotter de Larson, admitiu erro, ao fazer o piloto focar em Joey Logano, que estava na batalha pela liderança da corrida.

“É sempre divertido vencer aqui no meu estado natal”, disse Larson. “Trabalho duro durante todo o fim de semana. Não me senti muito bem no treino de ontem, mas Cliff (Daniels, chefe de equipe) e todos da equipe fizeram grandes ajustes durante a noite.

“O carro ficou muito melhor. Definitivamente havia alguns caras que estavam mais rápidos do que nós, mas eles tiveram seu azar. Apenas mantivemos nossas cabeças nisso o dia todo. Corrida longa. Os reinícios foram loucos.

“Foi definitivamente selvagem. Definitivamente legal para obter uma vitória aqui na Califórnia. Espero que tenhamos uma sequência”.

Erik Jones terminou em terceiro, Daniel Suarez foi quarto e Joey Logano completou os cinco primeiros.

Resultado final

