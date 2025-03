A NASCAR Cup Series volta à pista onde ocorre a grande final da temporada, mas desta vez servindo como palco da quarta etapa da temporada de 2025. O Phoenix Raceway tem uma milha de extensão e conta com um ‘dogleg’ (atalho) único, que faz com que o traçado seja único na maior categoria das Américas.

A previsão de chuva beira o 0%, o que garante a realização da Shriners Children’s 500 no horário marcado e sem a possibilidade de interrupções por causa da chuva.

O campeonato viu até agora dois vencedores diferentes: William Byron, que triunfou nas 500 Milhas de Daytona, e Christopher Bell, ganhador de Atlanta e no Circuito das Américas, em Austin.

A NASCAR Cup ainda não tem uma casa definitiva para as transmissões no Brasil, com o canal da categoria no YouTube, exibindo as provas com narração em inglês.

Neste fim de semana, uma novidade para os fãs da categoria: o canal do Motorsport.com no YouTube transmitirá ao vivo o react da etapa de Phoenix, juntamente com o Canal Na Pista, com o editor de NASCAR do Motorsport.com Erick Gabriel e o narrador Sergio Lago, trazendo todas as informações assim que elas acontecem.

Evento Dia Sessão Horário (Brasília) Transmissão NASCAR Cup Series Sábado Treino/Quali 16h05 Xfinity Series Sábado Corrida 19h NACAR Cup Series Domingo Corrida 16h30 Canal da NASCAR no Youtube React https://www.youtube.com/@motorsportbrasil

