NASCAR: Bell vence em Atlanta após final frenético

A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a segunda etapa da temporada de 2025, em Atlanta. Assim como aconteceu nesta mesma prova no ano passado, a competitividade foi a marca registrada na prova da Geórgia.

Após 50 troca de liderança, recorde da pista na categoria, Christopher Bell venceu a batalha final entre ele, Carson Hocevar e Kyle Larson. O piloto do carro #20 estava ligeiramente à frente do #77 quando a bandeira amarela foi acionada na última volta, quando Josh Berry se acidentou.

Com o feito, Bell se garantiu nos playoffs e encerrou um jejum da Joe Gibbs Racing de 20 corridas, já que o último triunfo da equipe havia sido com o próprio Bell, em New Hampshire, em junho.

Hocevar garantiu a segunda colocação, sua melhor posição de chegada na Cup, seguido por Larson, que garantiu seu melhor resultado em superspeedway. Ryan Blaney e Ricky Stenhouse Jr. completaram o top 5.

"Vou te dizer uma coisa, isso aí é o que você sonha, relargar na primeira ou segunda fila na prorrogação em um speedway", disse Bell, que agora tem 10 vitórias na Cup Series. "Você nunca sabe como essas coisas vão acontecer, mas eu serei o primeiro a te dizer, eu amo superspeedways!”

"Eu não sei. Esse estilo de corrida sempre foi um pouco difícil para mim, e durante todo o dia nós ficamos presos lá atrás. Adam (Stevens, crew chief de Bell) e esses rapazes aqui atrás, fizeram um trabalho incrível consertando essa coisa até onde eu conseguia manter meu pé no chão. É disso que se trata. Você tem que ser capaz de manter o acelerador, e naquela última metade da corrida nós estávamos no nosso melhor", disse Bell após a corrida.

No próximo domingo a NASCAR terá o primeiro desafio em circuito misto do ano, no Circuito das Américas, em Austin.

Resultados

