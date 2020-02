A etapa de Hampton Dows, a terceira da Toyota Racing Series de 2020, teve seu desfecho neste domingo, na Nova Zelândia. A segunda corrida, que utilizou o grid reverso da corrida 1, e por isso distribui menos pontos, foi vencida pelo argentino Franco Colapinto, seguido por Liam Lawson e Oliver Rasmussen. Os brasileiros tiveram rendimento discreto, com Igor Fraga e Caio Collet terminando em quinto e sétimo, respectivamente.

Mas o melhor ainda estava por vir mais tarde, na corrida 3. Saindo a pole position, Fraga conseguiu se manter na ponta e recebeu a pressão do atual campeão e piloto da casa, Lawson. Os dois chegaram a bater rodas em uma disputa insana pela liderança nas primeiras voltas.

Mas faltando 15 voltas para o final, Lawson perdeu potência de seu carro e, lento, acabou sendo atingido pelo norte-americano Spike Kohlbecker. Ambos acabaram na caixa de brita e abandonaram. Com isso, o caminho ficou livre para Fraga conquistar sua segunda vitória do fim de semana e assumir a liderança do campeonato.

Com os resultados, Fraga soma agora 219 pontos, 17 a mais do que Lawson. Grégoire Saucy é o terceiro com 171. Collet permanece na sétima posição, com 141.

A próxima etapa da Toyota Racing Series, a penúltima do campeonato, acontece no Pukekohe Park Raceway, na região de Auckland, na Nova Zelândia, no próximo fim de semana.

Assista as corridas do domingo da TRS

Corrida 3

Corrida 2

Veja imagens da Toyota Racing Series