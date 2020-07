Diego Ramos leva Shell ao segundo lugar no pódio da etapa de abertura da Copa Shell HB20

O paulista Diego Ramos conquistou neste domingo o seu primeiro pódio na Copa Shell HB20, ao terminar em segundo lugar na segunda corrida da rodada dupla de Goiânia. O representante da Shell ficou a apenas 0s332 da vitória em seu primeiro fim de semana na categoria.

Com um sétimo e um segundo lugares neste fim de semana, o competidor mais jovem da Copa Shell HB20 soma 21 pontos na classificação geral do campeonato e tem apenas sete a menos do que os dois líderes da tabela.

O piloto do carro #113 fez uma excelente largada e subiu de sétimo para quarto ainda na primeira volta. Na abertura da segunda, Ramos ultrapassou mais um concorrente para alcançar o terceiro lugar, e ainda vez a volta mais rápida.

Faltando 13 minutos, Diego partiu para cima de Thiago Riberi e assumiu o segundo lugar. Ramos então começou a atacar o líder Rogério Motta, mas houve o contato entre os carros a seis minutos do fim, e Riberi superou os dois, com Diego ficando em segundo.

Nas voltas finais, Ramos voltou a cravar a melhor volta, com 1m52s365 e tentou atacar o líder. Mas já era tarde para uma tentativa de ultrapassagem, e Diego cruzou a linha de chegada na segunda colocação, sacramentando seu primeiro pódio na Copa Shell HB20.

A próxima etapa do campeonato terá sua data confirmada em breve.

"A Copa Shell HB20 é uma categoria muito bacana e estou supersatisfeito com o meu primeiro fim de semana, disputando um formato de evento completamente novo para mim”, disse Diego. “A corrida tem uma altíssima competitividade, e, ainda mais com a nova regra do lastro de performance, vai ficar mais disputada a partir da próxima etapa. Fiquei muito contente com esse fim de semana. Aprendi muito, consegui me adaptar bastante à realidade do carro de tração dianteira e pneus radiais. Mas sei que ainda existe margem para evoluir bastante.”

Resultado da prova

1º T.Riberi - 26m30s854

2º D.Ramos - a 0s332

3º C.Carvalho - a 5s913

4º R.Motta - a 6s057

5º A.Catucci - a 6s227

Campeonato

1º - T.Riberi - 28 pontos

L.Viscardi - 28

3º - D.Ramos - 21

4º - B.Testa - 20

5º - A.Catucci - 19

A.Bragantini – 19