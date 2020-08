Diego Ramos faz mais dois pódios no domingo e sai de Goiânia na liderança da Copa Shell HB20

O paulista Diego Ramos alcançou mais um pódio na temporada de 2020 da Copa Shell HB20 e assumiu a liderança do campeonato ao terminar a segunda corrida deste domingo em Goiânia na segunda colocação. O representante da Shell cruzou a linha de chegada apenas 0s790 atrás do vencedor Beto Cavaleiro.

Diego Ramos terminou a corrida 1 deste domingo em sexto lugar, mas com a desclassificação de um concorrente subiu para o quinto posto. Por isso largou em quinto no grid da segunda corrida.

O paulista de 18 anos se livrou das confusões na largada, mas a direção de prova ordenou a repetição do procedimento porque os pilotos não respeitaram a organização das filas.

Quando finalmente a bandeira verde foi agitada para valer, faltando 22 minutos para o fim, Diego pulou muito bem da terceira fila e ainda na primeira volta sob bandeira verde, Ramos subiu para o quarto lugar.

Com um ritmo bastante forte, Diego ganhou a terceira posição de Wagner Cardoso faltando 17 minutos. No minuto seguinte, Ramos continuou sua escalada com uma bela ultrapassagem sobre Cristiano Bornemann na Curva Zero. De imediato, o representante da Shell partiu em busca da liderança.

Volta a volta, Diego reduziu a desvantagem em relação a Beto Cavaleiro e ficou a menos de um segundo do adversário. No entanto, o piloto do carro #113 não teve tempo para tentar uma ultrapassagem e, com isso, acabou na segunda colocação.

O final de semana foi muito produtivo para o piloto da Shell que já havia vencido uma corrida no sábado e sai de Goiânia com três pódios em quatro corridas e a liderança do campeonato.

"Foi um domingo muito bom, com dois pódios, conseguimos chegar em quinto na primeira corrida com 50Kg de lastro e pontuar com esse peso foi muito bom”, disse Diego. “Na segunda corrida chegamos em segundo lugar e fizemos bons pontos para o campeonato, conquistamos a liderança. Só temos a evoluir durante o ano. Estou muito feliz em representar a marca Shell da melhor forma possível, só tenho a agradecer".