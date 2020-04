Assista à Corrida das Estrelas virtual da Porsche Cup Brasil

Em meio à pandemia de coronavírus, as corridas virtuais vêm ganhando terreno ante a necessidade das pessoas permanecerem em suas residências. Grandes categorias como F1, NASCAR, Indy, MotoGP estão organizando provas com a participação de pilotos das pistas reais.

A Porsche Cup Brasil, junto com a Porsche Brasil, foram além e organizaram a Corrida das Estrelas, a All Star Race Brasil, com a participação dos astros da categoria de carros de corrida mais produzidos do mundo e estrelas de outros campeonatos.

Grandes nomes como Nelsinho Piquet, Felipe Nasr, Felipe Fraga, Tony Kanaan, junto com os portugueses Filipe Albuquerque e Antonio Felix da Costa, além do piloto da NASCAR Justin Allgaier, e do argentino Agustin Canapino, são apenas alguns dos nomes confirmados para o evento.

O local não poderia ser outro: o Autódromo de Interlagos, virtual, mas com todas as suas curvas que fazem o local como um dos mais míticos do esporte a motor pelo mundo.

Como o número de inscritos superou o esperado, uma pequena prova classificará os 30 melhores para a prova principal, que terá a largada às 19h45, horário de Brasília. E você acompanha AO VIVO pelo Motorsport.com a partir das 18h45.

