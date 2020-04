Canapino segura pressão de Baptista e vence Corrida das Estrelas da Porsche Cup Brasil

A Porsche Cup realizou nesta quarta-feira a All Star Race Brasil, contando com grandes nomes do automobilismo real brasileiro e de fora do país. Jogando água no chopp tupiniquim, o argentino Agustin Canapino foi o vencedor da prova principal, depois de superar Márcio Campos nos primeiros giros e segurar o ímpeto de Felipe Baptista nas voltas finais.

O evento foi dividido em duas partes, com uma corrida classificatória, que selecionou 30 lugares no grid. Nesta prova, Márcio Campos venceu de ponta a ponta. Com problemas, nomes como Felipe Nasr (34º), Matheus Leist (37º) e Tony Kanaan (38º) ficaram de fora do 'filé mignon'.

Além de Canapino, Baptista e Campos no top-3, Edson Coelho, Gaetano di Mauro, Gabriel Bortoleto, Nathan Brito, Pedro Burger, Pedro Cardoso e Vitor Genz completaram o top-10.

Astro da Porsche Cup Brasil na vida real, Miguel Paludo teve problemas e fechou em 25º. Nelsinho Piquet se acidentou logo no início e foi o 26º.

Vale lembrar que além de lenda do automobilismo real da Argentina, com títulos do TC, Canapino faz parte do programa de eSports da Williams e com o triunfo, ganhará um relógio e uma miniatura exclusiva da Porsche.

Resultado final

Agustín Canapino Felipe Baptista Marcio Campos Edson Coelho Gaetano di Mauro Gabriel Bortoleto Nathan Brito Pedro Bürger Pedro Cardoso Vitor Genz Artur Leist Lukas Moraes Ike Ramos Beto Monteiro Raphael Reis Guilherme Carettoni Adilson Junior Theo Manna Eloi Khouri Lucas Salles Gabriel Lusquiños Kiko Porto Gabriel Gomez Vinicius Azevedo Miguel Paludo Nelson Piquet Jr Guilherme Salas Rafael Martins Leo Lamelas JP Mauro

