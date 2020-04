Com a ausência de provas em pista no Brasil e no mundo, devido à pandemia de coronavírus, o automobilismo virtual vem ganhando força, especialmente após a presença de grandes astros da vida real.

Além de maior atenção do público, os próprios pilotos, que também estão em confinamento, se interessaram mais por esse tipo de evento.

A Corrida das Estrelas da Porsche Cup já pode ser considerada um sucesso mesmo sem ter começado. Inicialmente programada para 40 pilotos, o evento teve ampliada sua lista de inscritos.

Tão logo foi anunciado o evento em promoção conjunta com a Porsche Brasil, pilotos de inúmeros países formalizaram sua adesão ao evento.

Nomes como Nelsinho Piquet, Felipe Nasr, Tony Kanaan, Felipe Fraga e outros se juntam aos estrangeiros Agustin Canapino (estrela do automobilismo argentino), Justin Allgaier (piloto da NASCAR) e o português Filipe Albuquerque (do IMSA).

Para atender a demanda, a organização então retirou o teto de 40 competidores e transformou o quali no primeiro filtro para as provas desta quarta-feira.

Todos os 47 pilotos inscritos até o início da tarde desta terça-feira e outros que entrarem no evento até as 12h de quarta-feira irão para a tomada de tempo. O treino terá 10 minutos de duração e será realizado sem que os competidores vejam os concorrentes na pista - de maneira a evitar tráfego no circuito de Interlagos. Avançam para a knockout race os 40 mais velozes.

Estes então disputarão uma prova de 30 minutos de duração, corrida que vai apurar os 30 finalistas da Corrida das Estrelas.

A segunda bateria terá 30 minutos, premiando o vencedor com um exclusivo relógio e uma miniatura da marca Porsche.

O leitor do Motorsport.com poderá acompanhar o evento ao vivo no site e também no canal do YouTube e Facebook, a partir das 19h, horário de Brasília.

Confira a lista de confirmados até 17h de terça-feira:

Adilson Júnior

Agustin Canapino

Alceu Feldmann

Antonio Felix da Costa

Arthur Leist

Átila Abreu

Ayman Darwich

Beto Monteiro

Carlos Crespo

Edson Coelho Jr.

Eloi Khouri

Felipe Baptista

Felipe Fraga

Felipe Nasr

Filipe Albuquerque

Gabriel Corrêa

Gabriel Lusquiños

Gaetano Di Mauro

Guilherme Carettoni

Guilherme Salas

Ike Ramos

JP Mauro

Justin Allgaier

Kiko Porto

Leonardo Lamelas

Lucas Foresti

Lucas Salles

Lukas Moraes

Marcelo Battistuzzi

Marcio Campos

Matheus Garcia

Matheus Leist

Miguel Paludo

Nathan Brito

Nelsinho Piquet

Pedro Aguiar

Pedro Burger

Pedro Cardoso

Rafael Martins

Raphael Reis

Sergio Jimenez

Theo Manna

Tony Kanaan

Vinny Azevedo

Vitor Baptista

Vitor Genz

Werner Neugebauer