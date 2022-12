AO VIVO: Assista ao quali dos 500 km de Interlagos da Porsche Cup

A jornada final da temporada de Endurance de 2022 da Porsche Cup tem o seu treino que define o grid de largada nesta sexta-feira, a partir das 14h10.

Estrelado e democrático, a lista de pilotos conta donos de títulos mundiais, os principais nomes do campeonato de sprint da Porsche em 2022, além de competidores com passagem destacada pela F1 e Indy.

