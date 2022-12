Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup realizou nesta quinta-feira o segundo treino livre visando a corrida de 500 km que acontece neste sábado, para fechar a temporada de 2022. Terminando após às 19h, o treino noturno não foi separado pelas categorias ou classes, com todos podendo realizar ajustes em seus carros.

No final o carro #9 de Carlos Ambrósio, Edu Guedes e Caio Collet levou a melhor, com o tempo de 1min37s007, superando em 0s236 o trio formado por Nelson Monteiro, Alan Hellmeister e JP Mauro.

Marçal Mulller, Leo Sanchez e Átila Abreu terminaram na terceira posição, seguidos de Galid Osman e Paulo Sousa e João Barbosa e João Gonçalves, fechando o top 5. Todos os cinco primeiros colocados pertencem à classe Rookie da Carrera Cup.

Nesta sexta-feira acontece o terceiro treino livre a partir das 10h30. O quali será às 14h10 e o evento principal terá largada às 15h deste sábado, horários de Brasília.

Resultado (top10)

Posição Nº Pilotos Tempo/Dif. 1 9 C.AMBROSIO/C.COLLET/E.GUEDES 1min37s007 2 87 A.HELLMEISTER / JP MAURO / N.MONTEIRO 0s236 3 17 M.MULLER/ L.SANCHEZ / A.ABREU 0s272 4 25 G.OSMAN / P.SOUSA 0s531 5 121 J.BARBOSA / J.GONCALVES 0s771 6 88 G.FRANGULIS / C.RAMOS 0s835 7 116 A.KHODAIR / M.HAHN 0s877 8 26 C.HAHN / D.NUNES 0s916 9 888 V. MEIRA / L.PIRES / B.GRESSE 1s207 10 80 R.ZIEMKIEWICZ / G.CASAGRANDE / R.PIZII 1s216

