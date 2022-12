Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil abriu a sexta-feira em São Paulo com a última sessão de treinos livres para os 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2022 e do campeonato Endurance. E quem terminou à frente entre os pilotos da Carrera Cup é quem está mais próximo da conquista do título: Alceu Feldmann e Gui Salas.

A dupla, que venceu as duas corridas Endurance do ano até aqui (Termas de Río Hondo e Goiânia), marcou um tempo de 01min35s845, ficando mais de um décimo à frente do trio formado por Léo Sanchez, Marçal Müller e Átila Abreu, que correm pela classe Rookie.

Em terceiro, e como os melhores entre os pilotos da Carrera Sport, ficaram Marcelo Hahn e Allan Khodair, a cerca de dois décimos dos líderes.

Já na classe Sprint Challenge, a ponta ficou com o trio formado por Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi, com um tempo de 01min45s621. Na sequência, e representando os pilotos da Sport, ficaram Sérgio Ramalho e Josimar Júnior, separados por apenas 0s005. Fechando o top 3 tivemos os melhores da Rookie, Piero Cifali e André Bragantini Jr.

A Porsche Cup retorna à pista de Interlagos logo mais nesta sexta-feira, para as sessões de classificação que definem o grid de largada para a prova de sábado. O quali acontece a partir das 14h, com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado final do TL3 da Carrera Cup em Interlagos:

1 - #1 G.SALAS / A.FELDMANN – CAR - 1:35.845

2 - #17 A.ABREU / M.MULLER/ L.SANCHEZ - CAR R - 17 /1:35.982

3 - #116 M.HAHN / A.KHODAIR - CAR S - 1:36.024

4 - #33 R.MAURICIO / G.LSACCO / B.CAMPOS - CAR R - 1:36.059

5 - #99 J.GIASSI / N.COSTA – CAR - 1:36.229

6 - #80 R.PIZII / R.ZIEMKIEWICZ / G.CASAGRANDE - CAR S - 1:36.267

7 - #8 R.ZONTA / W.NEUGEBAUER – CAR - 1:36.269

8 - #9 C.COLLET/E.GUEDES/C.AMBROSIO - CAR R - 1:36.330

9 - #121 J.BARBOSA / J.GONCALVES - CAR R - 1:36.347

10 - #87 A.HELLMEISTER / JP MAURO / N.MONTEIRO - CAR R - 1:36.440

11 - #88 G.FRANGULIS / C.RAMOS - CAR S - 1:36.486

12 - #26 D.NUNES / C.HAHN – CAR - 1:36.525

13 - #70 F.LARA / L.SALLES / R.SUZUKI - CAR S - 1:36.545

14 - #3 R.BARRICHELLO / F.GIAFFONE - CAR S - 1:36.916

15 - #888 L.PIRES / B.GRESSE / V.MEIRA - CAR R - 1:36.963

16 - #85 S.CAMARA/MENOSSI/BOESEL - CAR S - 1:36.967

17 - #77 P.AGUIAR / F.HORTA / W.FREIRE - CAR S - 1:37.401

18 - #73 E.ELIAS / A.WEISHEIMER - CAR R - 1:37.410

19 - #44 S.MORENO / G.FARAH - CAR R - 1:37.945

20 - #25 P.SOUSA / G.OSMAN - CAR R - 1:38.800

Confira o resultado final do TL3 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 - #34 M.IORIO / C.FITTIPALDI / R.FONTANARI – CHA - 1:38.659

2 - #777 S.RAMALHO / J.JUNIOR - CHA S - 1:38.664

3 - #74 P.CIFALI / A.BRAGANTINI JR - CHA R - 1:38.827

4 - #002 J.DINARDI / Y.ALVES - CHA R - 1:38.906

5 - #199 R.GUERRA / N.MARCONDES – CHA - 1:39.183

6 - #555 A.DARWICH / S.JIMENEZ – CHA - 1:39.514

7 - #145 C.RENAUX / L.RAZIA / P.COSTA – CHA - 1:40.053

8 - #66 F.CARBONE / S.LEITE - CHA R - 1:40.916

9 - #14 GAIDZINSKI / ABOULTAIF / ROBE - CHA R - 1:40.943

