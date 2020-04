Em tempos de quarentena, muitos artistas têm investido em Lives com muito sucesso de público, mas não é só na área musical que a arte tem se destacado.

O artista plástico Didu Losso aproveitou a parada para incluir em seu repertório os 15 anos da Porsche Cup Brasil. Ele exibe e disponibiliza gratuitamente sua “coloring art”, um desenho em preto e branco que as pessoas podem colorir.

“Todos fomos afetados pela quarentena e sairemos deste período diferentes. Que o momento de recolhimento forçado nos permita prestar atenção a detalhes que antes passavam despercebidos e traga novas cores nova para a vida das pessoas”, disse Losso.

Os seguidores baixam a imagem, pintam da forma como quiserem e a enviam de volta ao Losso.

“Sempre fui encantado pela marca e percebo o esforço da categoria para permanecer ativa, engajando seu público nesses tempos difíceis que vivemos. É a mesma visão que procuro passar com a série ‘Quarentena Times’.“

“Os layouts dos carros ao longo desses 15 anos de história da Porsche Cup são belíssimos e foi um desafio pensar em um desenho à altura. Espero que o público da categoria goste e estou muito ansioso para ver quais cores aplicarão”, comentou

Nascido em 1975 em São Paulo, Didu Losso é formado em entretenimento e música pela Universidade da Califórnia em Los Angeles e desenvolveu a técnica de pintura japonesa e arte contemporânea na Shunkun em São Paulo. Seus trabalhos estão expostos em galerias em São Paulo e Los Angeles.

O link para baixar a arte em homenagem aos 15 anos da Porsche Cup está na Bio do perfil @didulosso no Instagram, o mesmo para o qual devem ser enviadas as artes coloridas para concorrerem à obra pintada pelo artista.

