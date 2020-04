O que significa o patrocínio da Shell que Erick Goldner ganhou ao vencer a Corrida das Estrelas

Ao cruzar a linha de chegada da segunda edição da Corrida das Estrelas da Porsche Cup Brasil em Automobilismo Virtual, Erick Goldner viu seu carro – literalmente – ganhar as cores da Shell, destacando que a partir daquele momento, ele faria parte do programa de pilotos da principal patrocinadora dos esportes a motor do mundo.

Goldner contará com total apoio para participar dos principais campeonatos do mundo virtual representando a marca, se preocupando somente em acelerar, assim como já acontece com todos os pilotos do programa.

Ao mesmo tempo, o primeiro representante da marca nos games, terá as obrigações que um representante da petrolífera das pistas ‘reais’ e também de participar de intercâmbio e experiências, como aparições em eventos da Shell, como no paddock da Ferrari durante o fim de semana do GP do Brasil de F1, por exemplo.

“A presença da Shell no automobilismo virtual é uma coisa que já vem sendo desenvolvida, porque é uma plataforma que vem crescendo consideravelmente nos últimos anos", disse Vicente Sfeir, gerente de patrocínios e motorsport da Raízen. "O automobilismo virtual é, talvez, a modalidade esportiva mais próxima do real que existe no mundo hoje.”

“Nesse momento de quarentena, os principais pilotos das principais categorias do mundo têm se mantido em atividade por meio dos simuladores de automobilismo. Desde quando a academia de pilotos da Shell foi criada em 2014, a seleção dos seus integrantes sempre foi feita por meritocracia, ou seja: o desejo de proporcionar um plano de carreira para aqueles que tem talento. Independente das questões financeiras e comerciais. A partir de agora vou acompanhar mais de perto o Erick, vencedor da seletiva para piloto virtual da Shell.”

Confira quem faz parte da Academia Shell de pilotos em 2020

Galeria Lista Stock Car: Átila Abreu 1 / 16 Foto de: Jose Mario Dias Stock Car: Átila Abreu 2 / 16 Foto de: Brazilian Stock Car Stock Car: Ricardo Zonta 3 / 16 Foto de: Jose Mario Dias Stock Car: Ricardo Zonta 4 / 16 Foto de: Brazilian Stock Car Stock Car: Galid Osman 5 / 16 Foto de: Duda Bairros Stock Car: Galid Osman 6 / 16 Foto de: Brazilian Stock Car Stock Car: Gaetano di Mauro 7 / 16 Foto de: Duda Bairros Stock Car: Gaetano di Mauro 8 / 16 Foto de: Brazilian Stock Car Porsche Cup Brasil: Werner Neugebauer 9 / 16 Foto de: Luca Bassani Porsche Cup Brasil: Werner Neugebauer 10 / 16 Foto de: Luca Bassani Porsche Cup Brasil: Lico Kaesemodel 11 / 16 Foto de: Luca Bassani Porsche Cup Brasil: Lico Kaesemodel 12 / 16 Foto de: Luca Bassani Dennis Dirani 13 / 16 Foto de: Jose Mario Dias Fórmula Regional Europeia: Gianluca Petecof 14 / 16 Foto de: Divulgacao Fórmula Regional Europeia: Gianluca Petecof 15 / 16 Foto de: acisportitalia.it eSports: Erick Goldner 16 / 16 Foto de: Divulgacao

