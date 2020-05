Único brasileiro no seleto grid de 40 competidores da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, Jeff Giassi inicia neste sábado sua trajetória no mais forte campeonato de automobilismo virtual do planeta.

Campeão da Porsche Esports Carrera Cup Brasil em 2019, o catarinense de 22 anos de idade conquistou sua vaga na Supercup ao terminar em segundo lugar no processo seletivo que envolveu mais de 4.900 competidores de todo o mundo.

A seletiva global selecionou 20 competidores, entre eles o holandês Max Verstappen, titular da Red Bull na F1. Eles se juntam aos 20 pilotos mais bem classificados no campeonato mundial de 2019, para formação do grid deste ano.

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinador pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, o campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão) em prêmios aos pilotos.

Cada evento tem um treino livre, quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus.

Além de Zandvoort, o certame passa por pistas icônicas como Spa, Monza, La Sarthe e a mítica Nurburgring Nordschleife.

O início da jornada de Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Porsche no Youtube (http://youtu.be/oQ2DTc_PlPc) e nas mídias oficiais do iRacing. O treino livre começa às 8h45 (horário de Brasília) e as largadas estão previstas para 9h17 e 9h45.

“Tenho me dedicado para essa etapa há um mês. Comecei no final de março e passei abril inteiro treinando para melhorar a pilotagem e fazer alguns ajustes no setup.”

“Minha expectativa é chegar com os dois pés no chão, estou entrando agora no campeonato, então vou tentar estar entre os 20. É minha estreia no Campeonato Mundial. Vou tentar fazer uma corrida limpa, tentar pontuar também que é importantíssimo nesse princípio.”

“Resumindo minhas expectativas: Estar no top-20, pontuar e fazer uma corrida limpa. Usar essas primeiras etapas para ganhar experiência e ir evoluindo para as próximas etapas”, completou Giassi, que também fez os comentários durante a Corrida das Estrelas Virtual da Porsche Cup, que premiou Erick Goldner com o patrocínio da Academia Shell.

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário

Zandvoort – 2.mai

Barcelona – 9.mai

Donington Park – 23.mai

Circuit de la Sarthe – 13.jun

Nurburgring Nordschleife – 4.jul

Silverstone – 18.jul

Road Atlanta – 1.ago

Brands Hatch – 15.ago

Spa-Francorchamps – 29.ago

Monza – 19.set