Neste fim de semana, a Porsche Cup Brasil inicia as disputas da Endurance, com três provas de longa duração que contam como um campeonato próprio dentro da temporada 2021. E a etapa de Interlagos, que tradicionalmente conta com grandes nomes do automobilismo nacional, recebeu mais um reforço de peso: Rubens Barrichello, que fará dupla com Pedro Boesel.

Piloto com o segundo maior número de provas disputadas na Fórmula 1, Barrichello é um dos destaques no cenário nacional desde sua chegada na Stock Car, com o título da categoria em 2014. Atualmente, segue na principal categoria do automobilismo nacional como membro do programa da Toyota Gazoo Racing.

Seu companheiro no Endurance, Boesel estreou na Porsche Cup em 2020 e conquistou sua primeira vitória em Interlagos, subindo ainda ao pódio em outras sete corridas ao longo do ano. Em 2021, disputa sua segunda temporada completa, correndo pela Carrera Cup.

As atividades da primeira etapa de endurance da Porsche Cup começam na sexta-feira. A corrida, marcada para o sábado, será de 300 km ou 2h45min, e terá cobertura e transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv ao vivo. Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 11h15 Treino Livre 2 Sexta-feira 13h25 Treino Classificatório Sexta-feira 15h45 Corrida Sábado 10h45

