Porsche: Caio Castro fará dupla com Tony Kanaan na Endurance

O campeonato de Endurance da Porsche Cup Brasil começa nesta semana, com a etapa de Interlagos. E, como manda a tradição, a disputa atrai nomes importantes do automobilismo nacional para fazer dupla com os pilotos da categoria. E um dos estreantes mais badalados de 2021, o ator Caio Castro, terá um nome de peso ao seu lado: Tony Kanaan.

Com uma longa história no automobilismo norte-americano, incluindo o título da Indy em 2004 e a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis em 2013, Kanaan voltou ao automobilismo brasileiro neste ano, disputando a Stock Car com a equipe Full Time, correndo de Toyota Corolla, e agora arruma mais uma aventura pelos circuitos nacionais.

Em apenas poucos meses, Castro já chegou à vitória na Porsche Cup, obtida na última etapa da Sprint, realizada em julho, também em Interlagos. Na segunda corrida da GT3, largou em segundo, ultrapassou André Gaidzinski e segurou a pressão de Cristian Mohr para vencer pela primeira vez e obter a distinção de ser o 100º vencedor diferente na categoria.

Mas, apesar de ser estreante na Porsche Cup em 2021, o ator já possuía uma história no mundo do esporte a motor, disputando campeonatos de kart há pelo menos dez anos.

As atividades da primeira etapa de endurance da Porsche Cup começam na sexta-feira. A corrida, marcada para o sábado, será de 300 km ou 2h45min, e terá cobertura e transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv ao vivo. Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 11h15 Treino Livre 2 Sexta-feira 13h25 Treino Classificatório Sexta-feira 15h45 Corrida Sábado 10h45 EXCLUSIVO: BURTI rompe silêncio sobre F1: Hamilton é MAIS LIMPO que campeões como SENNA e SCHUMACHER Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music