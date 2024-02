Os carros de competição mais produzidos do planeta já têm hora e local para acelerar no início da vigésima temporada da história da Porsche Cup C6 Bank. Goiânia é o palco da etapa de abertura da do calendário, que promete ser um dos mais emocionantes da história, com corridas em três países diferentes, três categorias, evento suporte do GP Brasil de F1 e provas válidas pelos campeonatos de sprint e endurance.

Em 2024, os regulamentos da Carrera Cup e da Sprint Challenge permanecem com as fórmulas consagradas nas últimas temporadas. A novidade é a oficialização da Sprint Trophy como categoria oficial do evento -a série introdutória terá seu conceito e regulamento detalhados posteriormente em divulgação paralela.

Confira a seguir os principais pontos dos regulamentos das tradicionais categorias da Porsche Cup C6 Bank e algumas características que a consagram como o maior evento de Gran Turismo na América Latina.

Competição Monomarca

Todos os carros do grid são produzidos pela Porsche na Alemanha. Os carros nascem com especificações exclusivas para uso em pistas. Não são, portanto, “street legal” tampouco modelos de rua adaptados à competição. Tratam-se de veículos projetados e desenvolvidos exclusivamente para a prática do automobilismo. O modelo é o Porsche 911 GT3 Cup, em suas três mais recentes versões.

Competição Monogestão

Diferentemente de outras categorias consagradas no esporte a motor, nas quais um promotor realiza o evento e credencia equipes para tomar parte nos seus campeonatos, na Porsche Cup C6 Bank a organização promove o evento e prepara todas as máquinas. Os carros todos ficam na sede da categoria em São Paulo e é do corpo técnico da categoria a incumbência de revisar todos os carros.

Todos os mecânicos e engenheiros são prestadores de serviço do evento, de modo a garantir rigorosa isonomia entre os carros e padronização nos procedimentos de mecânica e engenharia chancelados pela Porsche. Nesse sentido, como não há equipes inscritas, tecnicamente, todos os competidores da Porsche Cup C6 Bank são companheiros de time.

Isso confere ao evento dois atributos singulares: a consagrada camaradagem entre os pilotos fora da pista nas áreas de convivência e hospitalidade e equipamentos minuciosamente equalizados para que as corridas sejam decididas pela melhor pilotagem e não pelo melhor carro.

As máquinas

São usadas as três mais recentes versões do Porsche 911 GT3 Cup, que é o modelo de carro de corrida mais produzido e vendido no planeta. A primeira versão foi lançada em 1990 e desde então foram feitos mais de 4.250 carros para campeonatos nacionais e internacionais ao redor do mundo.

Assim como os modelos de linha, periodicamente a Porsche lança versões atualizadas do veículo. A mais recente delas é a geração “992”, com motor capaz de gerar 510 cavalos. São os carros usados na Porsche Mobil 1 Supercup, evento global que realiza as preliminares da F1 na Europa.

Os 992 realizam corridas no Brasil desde a temporada 2022 e estrearam justamente em Goiânia, palco da primeira etapa deste ano.

A versão intermediária neste ano é a geração 991.2, que estreou no Brasil em 2018. Os carros tem motor 4.0 litros e potência de 485 cavalos.

Introduzidos no Brasil em 2014, os carros da geração 991.1 tem motor 3.8 capaz de desenvolver 460 cavalos.

Carrera Cup x Sprint Challenge x Sprint Trophy

A categoria principal é a Carrera Cup, que compete com carros da geração 992.

A Sprint Challenge corre com bólidos da versão 991.2, enquanto na Sprint Trophy, a classe introdutória, os carros são os da geração 991.1.

À exceção da Trophy, concebida como classe de entrada no evento e na qual a organização acompanha o desenvolvimento dos pilotos, amparando com análise de telemetria e instruções de pilotagem, tanto na Carrera quanto na Challenge são admitidos pilotos de diversos perfis nos grids.

A Porsche Cup C6 Bank é democrática, recebendo tanto profissionais, quanto jovens aspirantes a uma carreira nas pistas, como apaixonados pelas corridas que podem desfrutar do prazer de competir de Porsche enquanto se dedicam a outras atividades profissionais.

Sprint x Endurance

A Porsche Cup C6 Bank promove nove etapas ao longo do ano, válidas por dois campeonatos distintos. Seis delas são rodadas duplas de corridas de 25 minutos mais uma volta e perfazem o campeonato de sprint. Neste certame, cada piloto regular tem seu carro, tanto na Carrera quanto na Challenge.

Nos eventos de sprint, acontecem quatro largadas no fim de semana, com os grids da Carrera e da Challenge indo para pista em atividades separadas.

As outras três datas do calendário são consagradas ao Endurance Challenge, o campeonato de corridas longas da Porsche Cup C6 Bank. São duas provas de 300 km e uma de 500 km, nas quais os pilotos regulares do campeonato de sprint formam tripulações de dois ou três competidores.

Nos eventos de endurance, a estratégia de cada tripulação desde o quali é um fator importante e os carros das gerações 992 e 991.2 vão para a pista simultaneamente, como acontece nos principais eventos de endurance do mundo, como Le Mans, IMSA e outros.

Fim de semana - Sprint

O fim de semana oficial do campeonato de corridas curtas prevê em regulamento dois treinos livres, a classificação e duas corridas. A primeira das baterias é realizada no sábado, com a ordem definida pelo treino classificatório.

No domingo é disputada a bateria de grid invertido, onde o número de posições a se inverter é sorteado no pódio pelo vencedor da corrida 1, podendo ser de 6, 7 ou 8. Nas etapas 5 e 6 não há grid invertido. Os grids das duas corridas são determinados nos treinos qualificatórios e as corridas pagam pontuação idêntica.

Fim de semana - Endurance

Cada tripulação define a ordem de pilotagem nos treinos livres e no classificatório. No quali, realizado nos sábados normalmente, há um limite do número total de voltas do carro e os dois pilotos precisam anotar voltas rápidas.

A ordem de largada é auferida pela média dos melhores tempos dos dois pilotos participantes do quali -no caso de trios, um dos competidores não acelera na tomada de tempo.

As corridas são divididas em stints e há um número mínimo obrigatório de voltas para cada pilotos da tripulação. São realizadas paradas mandatórias dentro de janelas de pitstops pré-estabelecidas, via de regra com 6 minutos de duração.

Para um pit ser considerado válido é necessária a troca de pilotos. Cada tripulação é responsável por montar sua estratégia e controlar o tempo de parada nos pits.

A exemplo do que acontece na NASCAR, são atribuídos pontos por segmentos. Assim, com 40% da distância da prova é apresentada uma bandeira quadriculada verde e amarela, já conferindo a respectiva pontuação pelo trecho inicial das corridas.

Pontuação - Sprint

Nas corridas com grid definido pelo qualificatório, a vitória vale 28 pontos O segundo lugar recebe 25 pontos e sucessivamente cada posição recebe 2 pontos a menos até chegar em 17 pontos. Então é aplicado um ponto a menos por posição.

Nas corridas de grid invertido, a vitória paga 25 pontos, novamente descontando três para o segundo colocado e há decréscimo de dois pontos até 14, então cada posição recebe um ponto a menos.

Conforme os códigos internacionais do esporte a motor são elegíveis para pontuação apenas os pilotos que percorrerem 75% da distância total das corridas.

Subcampeonatos

A Carrera e a Challenge têm dois subcampeonatos, as classes Sport e Rookie.

Os pilotos são enquadrados nas categorias geral, Sport e Rookie pelo departamento técnico da Porsche Cup C6 Bank e não há previsão de avanço automático de uma temporada para outra.

Todos pontuam na geral, independentemente de serem também competidores das classes Rookie ou Sport. Os carros enquadrados exclusivamente na classe geral tem números brancos (Carrera) ou vermelhos (Challenge) no vidro dianteiro e number plate nas portas.

Os carros da classe Sport têm numerais azuis (Carrera) ou amarelos (Challenge) e os carros da classe Rookie têm números verdes (Carrera) ou roxos (Challenge).

Na Carrera, os competidores enquadrados na Rookie pontuam também na Sport. Já na Challenge, os competidores da Rookie não pontuam na Sport.

Pódios

Após cada prova são realizadas três cerimônias de pódio com cinco pilotos. Primeiro são premiados os competidores da classificação geral, depois da Sport e depois da Rookie.

BOP

Tanto no campeonato de sprint quanto no de endurance existem regras de Balance of Performance. Nas provas de sprint, entre as etapas 2 e 5 são distribuídos lastros de sucesso conforme a posição de cada competidor na tabela de pontuação com aplicação dos descartes.

No campeonato de endurance o BOP é determinado de acordo com a graduação de cada piloto da tripulação. Eles são enquadrados em classes (cobre, bronze, prata, ouro e platina) conforme critérios diversos envolvendo idade, experiência no automobilismo e categoria em que competem regularmente.

Descartes - Sprint

Após o término da última corrida do ano, cada competidor tem eliminados os dois piores resultados conquistados ao longo do ano. Não são passíveis de descartes corridas em que o piloto tenha sido punido com bandeira preta (desclassificação).

Descartes - Endurance

Cada carro elimina de sua pontuação final o segmento em que tenha anotado a menor pontuação ao longo do ano.

Títulos

No campeonato de sprint cada categoria consagra três campeões. O vencedor geral (da Carrera ou Challenge) e os campeões das classes Sport e Rookie.

A mesma lógica vigora no campeonato de endurance, coroando as tripulações campeãs da Carrera geral, Carrera Sport, Carrera Rookie, Challenge geral, Challenge Sport e Challenge Rookie.

Há ainda o campeão overall, piloto da Carrera e da Sprint Challenge que somar a maior pontuação no combinado dos campeonatos de sprint e endurance após a aplicação dos descartes.

