A Porsche Cup chegará em 2024 a um ponto histórico em sua trajetória no Brasil: será a 20ª temporada do campeonato dos carros de competição mais produzidos no mundo, acelerando no principal campeonato de GT da América Latina. E terá grandes novidades: o calendário deste ano passará pela Argentina e pela Europa, com duas etapas internacionais em países distintos. A oficialização da Sprint Trophy, série introdutória com cinco eventos, é outra atração.

As consagradas Carrera Cup e Sprint Challenge, as principais do evento, seguem com o formato consagrado de nove datas, sendo seis de Sprint e três de Endurance. Nos fins de semana de corridas curtas, cada categoria tem prevista uma rodada dupla. Já nos de Endurance, as duas classes estarão no mesmo grid em uma corrida de longa duração. Serão dois eventos com extensão de 300 quilômetros e a decisão do campeonato com 500 quilômetros, no encerramento da temporada.

A Sprint Trophy, categoria de entrada oficializada nesta temporada da Porsche Cup, terá cinco rodadas para os pilotos que estão começando nos carros de competição mais produzidos no mundo. O ano começa em Goiânia, em março; com duas etapas em abril, no Velocitta e em Interlagos; a penúltima em agosto, também em Interlagos; e o encerramento mais uma vez no circuito paulista, em novembro.

Para a Carrera Cup e a Sprint Challenge, Goiânia abre o calendário no início de março. Em abril, duas etapas: no Velocitta e em Interlagos. A perna europeia será disputada em julho, no Autódromo do Estoril, em Portugal. O retorno ao Brasil acontece novamente em Interlagos, em agosto, para uma ida à Argentina no fim de setembro. As decisões de ambos os campeonatos serão em novembro: o de Sprint termina no dia 3, na preliminar do GP São Paulo de F1. E o Endurance Series terá sua corrida final em 16 de novembro.

Calendário da temporada 2024 da Porsche Cup (Carrera e Challenge):

Etapa 1 – Sprint – Goiânia – 9 e 10 de março

Etapa 2 – Sprint – Velocitta – 6 e 7 de abril

Etapa 3 – Sprint – Interlagos – 27 e 28 de abril

Etapa 4 – Endurance – Estoril (Portugal) – 22 ou 23 de junho

Etapa 5 – Sprint – Estoril (Portugal) – 29 e 30 de junho

Etapa 6 – Sprint – Interlagos – 24 e 25 de agosto

Etapa 7 – Endurance – Argentina (ou alternativa) – 21 ou 22 de setembro

Etapa 8 – Sprint – Interlagos (preliminar F1) – 2 e 3 de novembro

Etapa 9 – Endurance – Interlagos – 16 de novembro

Calendário da temporada 2024 da Porsche Cup C6 Bank (Trophy):

Etapa 1 - Goiânia - 7 a 10 de março

Etapa 2 - Velocitta - 4 a 7 de abril

Etapa 3 - Interlagos - 25 a 28 de abril

Etapa 4 - Interlagos - 22 a 25 de agosto

Etapa 5 - Interlagos - 14 a 16 de novembro

