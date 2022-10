Fontanari parte para Goiânia em busca da vitória na Porsche Cup

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil desembarca em Goiânia nos dias 08 e 09 de outubro, e o piloto Ricardo Fontanari está determinado a conquistar o lugar mais alto do pódio no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Em sua terceira temporada na categoria dos carros de corrida mais vendidos do mundo, o atual campeão da classe Sprint Challenge Sport conta com o apoio e a experiência do também piloto Matheus Iorio em sua preparação para repetir a vitória do ano passado em Goiânia.

"Eu e o Matheus estamos em constante preparação ao longo da temporada. Goiânia é um traçado muito técnico e todas as dicas e ensinamentos dele contam muito no meu desenvolvimento como piloto e na busca por bons resultados no campeonato," completou Fontanari.

As atividades de pista da sexta etapa da Porsche Cup Brasil tem início na sexta-feira (7) com os primeiros treinos livres. No sábado (8) acontece a classificação e a primeira corrida. No domingo (9) a segunda corrida encerra a passagem da Porsche Cup Brasil por Goiânia.

