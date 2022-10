Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Leonardo Sanchez encara a sexta etapa da Porsche Cup, em Goiânia, em busca da primeira vitória na competição. O piloto do Porsche #17 traz na bagagem o primeiro lugar da classe GT3 no Endurance Brasil, na mesma pista, há duas semanas.

Sanchez ocupa o nono lugar da classe Carrera Rookie no campeonato de Sprint e tem na sexta etapa do certame a oportunidade de avançar na tabela de classificação. É a segunda vez na temporada que a Porsche Cup corre no traçado de 3.835 metros e oito curvas.

Na etapa inaugural, em Goiânia, Leonardo Sanchez subiu ao pódio nas duas corridas. Na primeira prova o piloto levou seu Porsche ao terceiro lugar e na segunda recebeu a bandeira quadriculada em quarto.

Além da etapa de Sprint, no dia 16 de outubro Sanchez recebe Átila Abreu para a disputa da Porsche Cup Endurance, na mesma pista. Por isso além dos pontos válidos para a competição de corridas curtas, as provas deste sábado e domingo servirão como teste para a dupla.

“Goiânia é uma pista que eu gosto muto e já tivemos bons resultados aqui, inclusive vitória. Então a expectativa é de alcançar a primeira vitória na Porsche Cup em 2022 e chegar embalado para a etapa de Endurance, na semana que vem.”

A sexta etapa da Porsche Cup prevê treinos na quinta e sexta-feira. No sábado acontece a qualificação e corrida 1. No domingo acontece a segunda bateria de provas da etapa. A etapa de Goiânia da Porsche Cup será transmitida ao vivo pelo Motorsport.com, Band e SporTV.

Programação da etapa:

Sábado, 08 de outubro

09h30 - 09h57 | Classificação - Carrera Cup

10h02 - 10h12 | Classificação TOP 10 - Carrera Cup

14h17 - 14h45 | Corrida 1 - Carrera Cup

Domingo, 09 de outubro

13h10 - 13h38 | Corrida 2 - Carrera Cup

