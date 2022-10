Carregar reprodutor de áudio

Os carros de competição mais fabricados do planeta voltam para Goiânia para a disputa da sexta etapa de temporada 2022 da Porsche Carrera Brasil. O autódromo do Centro-Oeste recebeu a abertura do campeonato Sprint, em abril, e agora será o palco da quinta etapa das corridas curtas neste sábado (8) e domingo (9).

Werner Neugebauer volta ao local da estreia dos novos Porsche GT3 992 em busca da vitória que ficou “engasgada” na etapa de abertura da temporada. Na ocasião, o piloto do #8 da Mahrte Racing Team terminou a primeira prova no pódio, com um quinto lugar, e foi forçado a abandonar com problemas na correia quando liderava a segunda corrida.

Restam duas etapas para o final do campeonato Sprint, que não é mais o foco do piloto para este ano. Nos últimos dois eventos (um Sprint e outro Endurance), disputados na Argentina, Werner esteve no pódio em todas as provas, com uma vitória e um terceiro lugar na Sprint e uma segunda colocação na Endurance.

O piloto também acumula duas pole positions neste ano: uma no Velocitta e outra em Termas de Río Hondo (ARG). A penúltima etapa Sprint também será marcada por uma mudança no sistema de classificação. Os competidores irão para a pista em duas sessões classificatórias no sábado, uma para cada corrida. Desse modo, não será feita a inversão do grid entre a primeira e a segunda prova.

“Estou voltando para Goiânia com a vontade de conquistar o resultado que me escapou na primeira etapa. Nosso ritmo de corrida é bom e tivemos o azar das quebras nas duas primeiras etapas da temporada. Se não fosse isso, estaríamos brigando pelo título. Temos dois finais de semana seguidos em Goiânia e meu objetivo é pontuar o máximo possível, mas muito mais focado no campeonato de corridas longas”, disse Werner, campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

Após alguns abandonos por incidentes de pista e falhas mecânicas, Neugebauer já tem seus descartes definidos e uma briga pelo título nas corridas curtas está praticamente descartado. O foco passa a ser o Endurance, que terá sua segunda etapa no fim de semana seguinte (dias 15 e 16) também em Goiânia. Neugebauer, que divide o carro com Ricardo Zonta, ocupa a terceira colocação no campeonato.

Como foi a primeira etapa em Goiânia

Na primeira etapa do ano, Neugebauer largou da quinta colocação para a primeira corrida, terminando no mesmo lugar. Com a inversão dos seis primeiros colocados do grid – sorteada logo após o pódio – o gaúcho partiu da primeira fila e saltou para a ponta logo na largada. Poucas voltas depois, foi obrigado a abandonar quando a correia do motor quebrou.

O Autódromo de Goiânia tem extensão de 3.835 metros disputados no sentido horário. O circuito é composto por 12 curvas, sendo oito à direita e quatro à esquerda. As atividades oficiais começam na sexta-feira (7) com uma sessão de treino livre na parte da tarde.

O dia mais movimentado será o sábado (8), com duas sessões de classificação na parte da manhã e a primeira corrida do fim de semana com larga prevista às 14h15. No domingo (9) os pilotos fecham a etapa com mais uma corrida às 13h10.

Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

Programação da 6ª etapa do campeonato Sprint em Goiânia (Carrera Cup):

Quinta-feira, dia 6

15h30 – Treino opcional 1

Sexta-feira, dia 7

10h – Treino opcional 2

13h45 – Treino opcional 3

15h10 – Treino livre 1

Sábado, dia 8

9h15 – Classificação Corrida 1 (Rookie)

9h30 – Classificação Corrida 1

10h05 – Classificação Corrida 2 (Rookie)

10h20 – Classificação Corrida 2

14h15 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 9

13h10 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

