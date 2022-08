Carregar reprodutor de áudio

Georgios Frangulis voltou a acelerar pela Porsche Cup Brasil no autódromo de Termas de Río Hondo nesta sexta-feira pela segunda corrida da etapa de sprint. Em dia que a única atividade de pista foi a corrida, Frangulis voltou a se entender bem com o #88 da ORT e imprimiu um ótimo ritmo de prova ao longo dos 25 minutos previstos em regulamento.

Com novo ajuste no #88 Frangulis conseguiu escalar posições dentro da prova, soube se posicionar para escapar dos acidentes que coletaram concorrentes no traçado argentino e concretizou boas ultrapassagens para subir de P7 na classe após a luz verde para P3 ao tremular da quadriculada.

Agora o grego vira as atenções para a primeira etapa da Endurance Series, que começa neste sábado com treinos livres e no domingo os 300km tomam o asfalto de 4.806m do Autódromo de Termas de Río Hondo.

“O pace melhorou muito de ontem para hoje e a confiança também!", disse Frangulis. "Larguei em uma posição complicada, com bastante gente da categoria na frente. Foi uma prova bagunçada, com muitos toques".

"Conseguimos subir posições com ultrapassagens e também contamos com a sorte para conquistar outras. Feliz com o pace que tivemos hoje, com conseguir trazer o carro inteiro para casa e de quebra fechar o dia no P3 da Sport. Hora de virar a chave e começar a pensar na prova longa deste fim de semana".

As atividades de pista do domingo têm transmissão ao vivo do Motorsport.com, além de Band e SporTV que mostram a prova na televisão.

ETAPA 5 – TERMAS DE RÍO HONDO (ENDURANCE):

Sábado - 13 de agosto:

15h30 - treino livre

Domingo - 14 de agosto:

13h00 - Corrida (300km/2h45)

Veja como foi a corrida 2 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

