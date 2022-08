Carregar reprodutor de áudio

Leonardo Sanchez encerrou a quarta etapa da Porsche Cup, em Termas de Rio Hondo, completando as duas corridas da etapa e adquirindo informações importantes para a etapa de Endurance, neste domingo.

O piloto que competiu pela primeira vez no traçado argentino foi o oitavo colocado na corrida 1 e sexto na segunda prova da classe Carrera Rookie.

Na corrida 1 Leonardo Sanchez fez uma largada espetacular, conseguiu escapar de dois incidentes e escalar nove posições para ocupar o top 10 da corrida. O piloto acabou enfrentando problemas na relargada e recebeu a bandeira quadriculada no oitavo lugar da Carrera Rookie, sendo o 20º colocado geral.

Na segunda prova Leonardo Sanchez largou do vigésimo lugar geral e era o quarto colocado na classe Rookie. O piloto fez uma largada segura e era o 21º colocado.

Na quinta volta Leonardo Sanchez assumiu o quarto lugar na classe com uma boa ultrapassagem sobre Gustavo Farah.

Na sequência o piloto da EMS Racing passou a se aproximar de Edu Guedes, na briga pelo terceiro lugar. Na 9ª volta o safety car foi acionado para a retirada de um carro batido.

Duas voltas mais tarde aconteceu a relargada, Sanchez enfrentou problema no pneu dianteiro esquerdo que perdia muita pressão. O piloto ainda segurou o carro na pista e recebeu a bandeira quadriculada no sexto lugar da classe e 19º lugar geral.

“Foi uma etapa de muito aprendizado em uma pista que eu não conhecia", disse Sanchez. "Ontem ganhei muitas posições, mas enfrentei problemas na relargada e acabei perdendo terreno. Hoje acabei perdendo pressão no pneu dianteira esquerdo depois do safety car e acabei perdendo o pódio".

"Mas eu estou muito motivado em receber o Átila para o Endurance, já vencemos dois campeonatos na antiga GT3 Sport e agora vamos com tudo para nossa primeira temporada na Carrera".

O próximo desafio do piloto do Porsche #17 em Termas de Río Hondo será a abertura da Endurance Series, onde correrá em dupla com Átila Abreu. O sábado terá um treino livre às 15h30 (de Brasília). No domingo, a classificação será às 9h e a largada para os 300 km acontece às 13h05, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com e do SporTV2.

Veja como foi a corrida 2 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

