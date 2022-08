Carregar reprodutor de áudio

A quarta etapa do campeonato Sprint da Porsche Carrera Cup Brasil terminou nesta sexta-feira (12) no Autódromo de Termas de Río Hondo, na Argentina. Depois do Grand Chelem na quinta-feira, com pole position, vitória e volta mais rápida na primeira prova, Werner Neugebauer largou da sétima colocação e terminou em terceiro na segunda corrida da etapa.

A corrida começou com uma boa largada de Neugabauer, saltando de sétimo para quarto ainda na primeira volta. Faltando pouco mais de 20 minutos de prova foi a hora de atacar o líder do campeonato Maçal Muller para conquistar a quarta colocação.

A partir daí Werner foi à caça do terceiro colocado Lucas Salles e conseguiu a ultrapassagem faltando cerca de 12 minutos. Mais seis minutos de prova, quando se aproximava do segundo colocado, o Safety Car foi acionado.

Na relargada, com cerca de três minutos no relógio, o pelotão se reagrupou e Neugebauer passou a atacar o segundo colocado, mas viu o carro perder rendimento e recebeu a bandeirada na terceira colocação.

“Foi uma etapa Sprint muito boa para nós, com a pole, a vitória e a volta mais rápida na primeira corrida e um terceiro lugar na segunda prova. Hoje, com a inversão do grid, nós largamos de sétimo e fizemos uma boa recuperação para terminar em terceiro. O carro estava indo muito bem, bem perto do segundo colocado e com um bom ritmo até a entrada do Safety Car. Depois que o safety saiu, o carro perdeu um pouco de rendimento, mas um resultado muito bom com um primeiro e um terceiro lugar”, disse o piloto do Porsche 992 #8.

Neste sábado (13), começa a programação da primeira etapa do campeonato Endurance com uma sessão de treino livre na parte da tarde. Werner terá Ricardo Zonta como companheiro em busca do título inédito em sua carreira.

Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

Resultado Carrera Cup – Corrida 2 (Top 10 extra-oficial):

1. #73 Enzo Elias – 15 voltas em 26min54s719

2. #29 Rodrigo Mello – a 1s291

3. #8 Werner Neugebauer – a 1s854

4. #544 Marçal Müller – a 3s888

5. #16 Renan Pizii – a 4s319

6. #20 Pedro Aguiar – a 4s593

7. #7 Miguel Paludo – a 4s929

8. #26 Christian Hahn – a 5s544

9. #70 Lucas Salles – a 6s627

10. #888 Lineu Pires – a 7s294

Classificação do campeonato sprint (Top 10 Carrera Cup):

1. Marçal Müller – 140 pontos

2. Enzo Elias – 120

3. Christian Hahn – 112

4. Alceu Feldmann – 97

5. Pedro Aguiar – 97

6. Miguel Paludo – 93

7. Lucas Salles – 71

8. Renan Pizii – 68

9. Werner Neugebauer – 67

10. Franco Giaffone – 53

Programação na Argentina:

Sábado, dia 13 (Etapa Endurance):

15h30 – Treino Livre

Domingo, dia 14 (Etapa Endurance):

9h – Classificação Grupo A

9h25 – Classificação Grupo B

13h – Corrida (300km ou 2h45 minutos)

Veja como foi a corrida 2 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

