Georgios Frangulis conquista seis posições na estreia na Supercup

Georgios Frangulis finalizou neste domingo a etapa da Áustria da Porsche Supercup com seu principal objetivo cumprido, receber a bandeira quadriculada na etapa preliminar da Fórmula 1 e ganhar quilometragem no novo modelo 992.

Competindo pela primeira vez na categoria, Georgios teve 40 minutos para entender a pista e o carro que iria utilizar em Spielberg. Entre o treino livre e o classificatório o piloto da Oak Racing Team evoluiu quase um segundo, classificando em 31º entre os 32 carros do grid e neste domingo ganhou seis posições, fechando a corrida em 25º lugar.

Na largada Frangulis foi cauteloso e conseguiu escapar das confusões na primeira curva, em uma corrida de apenas 14 voltas era importante se mantes na pista. No decorrer da prova o piloto do carro #30 seguiu a estratégia de manter a regularidade e rapidamente chegou ao 25º lugar.

A estratégia de se manter ileso aos acidentes funcionou e nas últimas voltas Georgios Frangulis tentou por várias vezes ultrapassar Michael Fassbender, o piloto teve a porta fechada e preferiu evitar um acidente, completando a prova em 25º, seis posições melhor do que a largada.

“Meu objetivo era ganhar experiência e quilometragem então tomei cuidado na largada e funcionou, passei uns 4 carros. Acabou que na primeira volta cometi um erro e tive que recuperar posições novamente. Vim pressionando o Fassbender mas sempre que eu tentava colocar por dentro ele fechava eu preferi trazer o carro até a linha de chegada", disse o piloto brasileiro.

O próximo compromisso de Frangulis é pela Porsche Carrera Cup Brasil, nos dias 17 e 18 de julho, em Interlagos.

