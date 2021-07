A segunda jornada de Georgios Frangulis na Porsche Mobil 1 Supercup terminou com surpresa para o piloto e os membros da equipe Molitor Racing Systems onde o brasileiro está correndo na Áustria.

Com apenas 40 minutos registrados dentro do novíssimo Porsche 911 GT3 Cup geração 992, Frangulis melhorou quase um segundo da sua melhor marca do treino livre da véspera em Spielberg.

O resultado surpreendeu pela disparidade de experiência dentro do cockpit do 992. Georgios chegou na classificação com 100km rodados dentro da nova máquina da Porsche, contra pilotos com mais de 5000km rodados neste mesmo carro, sem contar a adaptação a pista.

Para Frangulis, é a primeira vez acelerando na casa austríaca da Fórmula 1. Já os pilotos regulares do grid correram no mesmo traçado na semana passada em evento suporte ao GP da Estíria da F1 e muitos outros também na semana anterior, pelo campeonato alemão da Porsche Cup, outro evento que utiliza os modelos 992.

“Hoje foi um dia que sofri um pouco mais dentro do carro. Ainda estou batalhando para achar o melhor acerto em um carro que é muito diferente do que eu estava acostumado no Brasil. Outro fator que tem dificultado um pouco é a adaptação na pista. Me deixa feliz estar no mesmo bolo que gente que anda na pista e no carro há mais tempo. Amanhã na corrida tudo pode acontecer, ainda mais pela previsão de chuva na hora da corrida", disse o brasileiro.

Georgios Frangulis Photo by: Beto Issa

Com a marca de 01:33.629 Gerogios alinhará a máquina #30 na 31ª posição para a terceira etapa da Porsche Mobil 1 Supercup. A corrida acontece no domingo às 07h15 com transmissão da F1 TV.

