Porsche Cup: Enzo Elias volta ao palco de seu título na categoria

Enzo Elias guarda doces recordações de Interlagos. Foi no principal autódromo do país que o jovem piloto conquistou há dois anos o título da Porsche GT3 Cup. No ano passado, ao subir para a Porsche Carrera Cup, ele novamente teve desempenhos expressivos em São Paulo, conquistando pontos importantes para o vice-campeonato.

É com base nesse histórico favorável que o piloto de 19 anos espera retomar a liderança do campeonato.

Impulsionado por dois segundos lugares na abertura da temporada no Velocitta, o piloto Farben abriu o calendário no topo da tabela de pontos. Na etapa seguinte, em Curitiba, porém, o representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup foi coletado em um acidente no início da corrida 1 e forçado a abandonar. Como consequência, largou do fundo do grid na corrida 2 e ainda conseguiu conquistar 15 posições para terminar em sétimo.

Enzo agora é quinto colocado nos pontos, com 47 tentos conquistados. O líder Marçal Muller tem 70, mas, como o regulamento do campeonato determina descartes dos dois piores resultados de cada um, na prática essa margem é bem mais estreita.

Mas para fazer valer a matemática, como em 2019 quando foi campeão em São Paulo graças ao melhor uso da norma dos descartes, Enzo sabe perfeitamente do que precisa em Interlagos a partir do treino livre desta sexta-feira.

“Estou animado para andar em Interlagos”, disse Enzo. “A pista foi palco de grandes momentos na minha carreira, entre vitórias e títulos. Tenho um carinho especial pelo circuito paulista. Em Curitiba, enfrentamos problemas nas duas corridas, mas conseguimos salvar alguns pontos que me mantiveram no top-5. Interlagos tem tudo para ser uma boa volta por cima e voltar para a briga no campeonato. Ainda está muito cedo e muita coisa ainda vai acontecer no campeonato.”

