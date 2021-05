Guia da Porsche Cup: Saiba tudo sobre temporada 2021

Com novo pacote de transmissão, robusto suporte de patrocinadores e os dois grids com lotação máxima, os motores dos carros de competição mais produzidos no planeta voltam a roncar alto neste fim de semana no Velocitta, para a abertura da temporada 2021 da Porsche Cup. Serão nada menos que 46 carros acelerando a partir desta sexta-feira na pista do interior paulista.

O campeonato de Sprint conserva em 2021 as regras que fizeram da Porsche Cup o maior evento monomarca e monogestão do esporte a motor latino-americano ao longo de seus 16 anos de história.

Normas consagradas como a distribuição de lastro de performance para os 10 primeiros da tabela de pontos, descartes dos dois piores resultados, sorteio para a inversão de grid (6, 7 ou 8 posições) e quali dividido em Q1 e Q2 (para o top-10) seguem valendo para este ano.

A maior novidade é a criação de um novo subcampeonato tanto para a Carrera Cup quanto para a GT3 Cup: a classe Trophy. Agora além da classificação geral estarão em disputa as classes Sport e a Trophy.

Independentemente da classe em que estejam inscritos, todos os competidores pontuam no campeonato geral. Os pilotos da classe Trophy pontuam também na Sport.

O campeonato de Sprint começa no Velocitta e depois passa por Curitiba, novamente Velocitta, Curitiba mais uma vez, Goiânia e Interlagos.

O Grid

A temporada promete muito, uma vez que estão confirmados nos dois grids todos os pilotos regulares da categoria que foram campeões em 2020, bem como os principais nomes das últimas temporadas.

O grid da Carrera Cup foi encorpado por protagonistas de campeonatos recentes da GT3 Cup, como Cristiano Piquet, Eloi Khouri, Leo Sanchez, Chico Horta, Eduardo Menossi, Georgios Frangulis, Urubatan Jr e Nelson Marcondes.

Eles se juntam a nomes de peso como Alceu Feldmann, Miguel Paludo, Werner Neugebauer, Marçal Müller, Enzo Elias e Fernando Croce – um dos estreantes no grid, ingressando com múltiplas participações na Porsche Mobil 1 Supercup em seu currículo. O outro debutante da categoria é João Barbosa, inscrito na classe Sport.

Experiência não falta para os competidores dos carros de motor 4.0, uma vez que todos os demais inscritos na prova já têm ao menos uma vitória no geral ou em classe específica dentro do evento, casos de Francisco Lara, Sylvio de Barros, Pedro Boesel, Renan Pizii, Pedro Aguiar, Rodrigo Mello, Eduardo Azevedo e Rouman Ziemkiewicz.

Na categoria GT3 Cup apenas cinco competidores pontuarão apenas no campeonato geral: o experiente estreante Raijan Mascarello e quatro competidores com vitórias com os carros da geração 991-1, Cristian Mohr, Marcio Mauro, Lucas Salles e Nelson Monteiro.

A divisão GT3 Sport mescla rápidos veteranos da Porsche Cup com motivados estreantes. No primeiro grupo, destaque para Paulo Totaro, Ayman Darwich, Bruno Campos, André Gaidzinski, Ricardo Fontanari, Ramon Alcaraz, Leo Sanchez e Eduardo Menossi – os dois últimos, aliás, inscritos também na Carrera Cup nesta etapa. Entre os que iniciam a primeira temporada completa na categoria, os holofotes estão em Caio Castro, Lineu Pires, Edson dos Reis, Guilherme Bottura e Vina Neves.

Já pela divisão de entrada, a classe Trophy, vão acelerar Paulo Sousa, Nasser Aboultaif, Gustavo Farah, Edu Guedes (retornando à categoria) e Carol Aranha.

O cronograma da etapa determina treinos opcionais e livres na sexta-feira. No sábado acontecem os qualis (com direito a Q2 para apurar o top-10 de cada grid) e as primeiras duas corridas, uma da Carrera Cup e outra da GT3 Cup. No domingo estão previstas as corridas que largam com grid invertido. O número de posições é determinado por sorteio entre 6, 7 ou 8, escolha feita após a cerimônia de pódio pelo vencedor da prova 1.

A jornada inaugural da Porsche Cup terá exibição ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Carrera Cup - Lista de inscritos (por ordem numérica):

#1 Alceu Feldmann

#3 Francisco Lara*

#5 Sylvio de Barros**

#7 Miguel Paludo

#8 Werner Neugebauer

#11 Pedro Boesel

#12 João Barbosa*

#15 Leonardo Sanchez**

#16 Renan Pizii*

#19 Cristiano Piquet*

#20 Pedro Aguiar

#21 Eloi Khouri

#29 Rodrigo Mello*

#73 Enzo Elias

#77 Francisco Horta**

#80 Rouman Ziemkiewicz*

#84 Fernando Croce

#85 Eduardo Menossi**

#88 Georgios Frangulis**

#90 Eduardo Azevedo*

#100 Urubatan Junior**

#199 Nelson Marcondes**

#544 Marçal Müller

*Classe Sport

**Classe Trophy

GT3 Cup - Lista de inscritos (por ordem numérica):

#3 Cristian Mohr

#7 Lucas Salles

#8 Lineu Pires*

#9 Edu Guedes**

#11 Marcio Mauro

#12 Edson dos Reis*

#14 Andre Gaidzinski*

#15 Leonardo Sanchez*

#17 Ricardo Fontanari*

#20 Vina Neves*

#22 Caio Castro*

#29 Guilherme Bottura*

#32 Paulo Sousa**

#33 Bruno Campos*

#44 Carol Aranha**

#45 Paulo Totaro*

#50 Ramon Alcaraz*

#80 Raijan Mascarello

#85 Eduardo Menossi*

#87 Nelson Monteiro

#88 Gustavo Farah**

#99 Nasser Aboultaif**

#555 Ayman Darwich*

*Classe Sport

**Classe Trophy

Porsche Cup 2020 – Galeria de Campeões

Carrera Cup

Sprint: Miguel Paludo

Endurance: Alceu Feldmann

Overall: Pedro Aguiar

Carrera Cup Sport

Sprint: Rodrigo Mello

Endurance: Nelson Piquet Jr

Overall Sport: Rodrigo Mello

GT3 Cup

Sprint: Nelson Marcondes

Endurance: Chico Horta e William Freire

Overall: Zeca Feffer

GT3 Cup Sport

Sprint: Nelson Marcondes

Endurance: Leo Sanchez e Átila Abreu

Overall: Nelson Marcondes

GT3 Trophy

Endurance: Nelson Marcondes e Nelson Monteiro

