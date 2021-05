O fim de semana será especial para o automobilismo brasileiro. No Velocitta, será iniciada mais uma temporada da Porsche Cup Brasil, com o pontapé inicial do campeonato Sprint.

A disputa em 2021 terá uma novidade, a chegada da classe Trophy para os fins de semana com corridas curtas. A ideia foi colocada em prática no campeotado de endurance no ano passado, e se junta à classe principal e Sport. cada piloto será classificado de acordo com o seu repertório, faixa etária e atividade recente.

Outra novidade é a estreia de Caio Castro, que disputará o campeonato da GT3 Cup, na Sport. O ator realizou testes durante toda a temporada de 2020 para chegar com o melhor ritmo possível.

Na classe principal, Miguel Paludo tenta o seu sétimo título na Porsche, após voltar dos Estados Unidos, depois de participar de prova na NASCAR Xfinity Series, em Austin.

Confira a programação do fim de semana, que terá cobertura completa e transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

Sexta-feira, 28 de maio

9h – 12h – Treino opcional 1 - Todos

13h – 14h45 – Treino opcional 2 - Todos

15h40 – 16h25 – Treino livre 1 - Carrera Cup

16h35 – 17h20 – Treino livre 1 - GT3 Cup

Sábado, 29 de maio

9h15 – 9h30 – Quali – Carrera Cup

9h45 – 9h55 – Quali Top10 – Carrera Cup

10h05 – 10h20 – Quali – GT3 Cup

10h35 – 10h45 – Quali Top10 – GT3 Cup

13h – 13h28 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – Carrera Cup

13h48 – 14h16 – Corrida 1 (25 minutos +1 volta) – GT3 Cup

Domingo, 30 de maio

12h – 12h28 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta) – Carrera Cup

12h48 – 13h16 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta) – GT3 Cup

