A temporada 2021 da Porsche Cup começará neste final de semana no Velocitta, e o gaúcho Werner Neugebauer é um dos fortes candidatos a brigar por vitórias na rodada dupla de abertura. Ele fez a pole e venceu a prova disputada na pista de Mogi Guaçu em 2020 (pelo Endurance, junto com Ricardo Zonta) e busca seu terceiro título na categoria, após conquistar os títulos overall em 2019 e o da Sprint 2018.

“O autódromo Velocitta tem um traçado que eu gosto bastante de acelerar, é uma das das melhores pistas do Brasil e venho de um ótimo retrospecto com a pole e vitória conquistada em dupla com o Ricardo Zonta no ano passado na etapa do Endurance. Estou bastante animado para começar a temporada 2021. Meu objetivo é iniciar o ano com o pé direito, brigando por vitória e quem sabe tentar o tricampeonato na Porsche lá no final do ano”, diz Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

Ao longo de sua trajetória na Porsche Cup, Werner acumula 11 vitórias, 5 poles e 23 pódios na categoria. Suas duas últimas vitórias aconteceram em 2020. Antes de abrir o campeonato, a Porche Cup realizou testes de pré-temporada em Interlagos nos dias 24 e 25 de fevereiro, portanto os pilotos voltam a acelerar os carros superesportivos da Porsche após três meses.

“Tivemos uma boa pré-temporada no começo de março, mas ficamos sem etapas desde então por conta da pandemia, então teremos algumas sessões de treinos antes das provas do final de semana que serão importantes para ajustarmos o setup e encontrar um bom ritmo já na etapa de abertura”, completa Werner.

Os treinos da Porsche Cup começam nesta sexta-feira, a partir das 9h. O primeiro treino livre da Carrera será às 15h40, sendo que na parte da manhã os treinos são opcionais. O classificatório, no sábado, será iniciado às 9h15 da manhã, seguido da definição do top-10 às 9h45. A corrida 1 será às 13h (25 min + 1 volta) ainda no mesmo dia e a corrida 2 está programado para o domingo ao meio-dia.

EXCLUSIVO: MASSA dá PITACO na crescente RIVALIDADE da F1 entre HAMILTON e VERSTAPPEN

PODCAST: O que a liderança inédita de Verstappen representa na F1?

Your browser does not support the audio element.