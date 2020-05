Em etapa com presença de Verstappen, Jeff Giassi faz novo top-10 na Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Neste sábado aconteceu a segunda etapa da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, no circuito virtual de Barcelona. O brasileiro Jeff Giassi teve e deu muito trabalho na rodada da pista catalã.

O catarinense de 22 anos, que corre com as cores da Porsche Cup e Porsche Brasil, protagonizou a batalha da etapa. Na volta final defendeu a nona posição, depois de passar 50% do traçado emparelhado com o australiano Joshua Anderson.

Foi um desfecho formidável, para um fim de semana que se anunciava complicado.

Giassi finalizou o setup do carro #7 para a etapa de Barcelona às 3h da madrugada. Às 10h45, quando o servidor abriu para os treinos, o campeão de 2019 da Porsche Esports Carrera Cup Brasil já estava em ação.

Ele chegou a colocar seu carro em P7 no meio do quali - marca que renderia um lugar na primeira fila, já que o grid da primeira corrida é determinado pela inversão dos oito primeiros lugares na tomada de tempo. Mas nos minutos finais do treino, acabou em 18º.

Após largada limpa na primeira bateria, Giassi mostrou bastante ação na primeira volta. Já havia ultrapassado seis oponentes quando houve confusão à sua frente na freada da chicane mais travada da pista catalã. Ele bem que tentou desviar de um carro que vinha capotando, mas acabou atingido e mesmo assim precisou cortar os limites da pista.

Punido por “slow down” automático pelo simulador, realinhou em 16º com algum dano no carro. Conseguiu avançar ainda uma posição e recebeu a bandeirada em P15.

Largando dessa posição para a corrida longa, Giassi ficou por fora na curva 1 e sustentou sua linha. Ele abriu a segunda volta em 12º e seguiu avançando. A 10 minutos da bandeirada entrou no top-10 e, na volta seguinte assumiu a nona posição.

Os dois giros finais foram de intensa batalha, mas no fim, Giassi conseguiu sustentar a nona posição. Com os pontos acumulados em Barcelona e na etapa de abertura em Zandvoort na semana passada, ele aparece em 12º na pontuação, em um total de 40 competidores. Ele tem 53 pontos e está a 5 do top-10 na classificação.

Jeff Giassi na Porsche TAG Heuer Esports Supercup Photo by: Divulgacao

Ambas as provas foram vencidas pelo alemão Maximilian Benecke. Max Verstappen foi o sétimo colocado na primeira corrida e segundo na principal prova. O piloto da Red Bull na F1 ocupa a sétima posição na tabela. O líder é Dayne Warren.

A terceira etapa da Porsche TAG Heuer Esports Supercup acontece no próximo dia 23, em Donington Park.

“Essa semana foi muito cansativa”, disse Giassi. “Trabalhamos muito no setup, procurando melhorar o ajuste da pré-temporada. E na noite anterior à da corrida vimos que fomos para o lado errado no setup. Percebemos o equívoco e decidi com minha equipe refazer o setup inteiro, um trabalho que começou meia noite e foi madrugada a dentro. Chegou na manhã da prova, fizemos testes para ver o ajuste, acreditando que ia funcionar para a corrida. E funcionou perfeito.”

“Estou muito feliz com esse resultado e o bom é que teremos agora duas semanas para Donington Park. É o dobro do tempo para trabalhar no setup e entender realmente o que o carro precisa.”

“Estamos em 12º no campeonato mundial, então tenho que ficar realmente muito contente pelo que está acontecendo neste início de temporada.”

