Líder da Porsche Carrera Cup Sport, Rodrigo Mello chega a Goiânia como "vidraça"

Pela primeira vez em 2020, ano afetado pela pandemia do coronavirus, a Porsche Cup sai do eixo Interlagos-Velocitta e parte para o interior do Brasil, onde realiza em Goiânia a quarta etapa da temporada Sprint. Diferente dos circuitos anteriores, o Autódromo Internacional de Goiânia é uma pista de alta velocidade, com sua reta principal de 1km de extensão.

Leia também: Confira a programação da rodada tripla da Porsche Cup em Goiânia

A longa reta poderá até ajudar a dar um refresco para carros e pilotos, (uma vez que, de acordo com o Instituto Climatempo, atingirá os 34 graus ambiente, repetindo o cenário encontrado nas últimas etapas, de forte calor), mas ajudará também os adversários a darem o máximo de pressão possível no novo líder da Carrera Cup Sport 4.0, Rodrigo Mello.

Depois de três corridas de superação em Interlagos, onde chegou a usar o carro reserva, Mello chega a Goiânia com 54 pontos, três à frente de Maurizio Billi, com Rodolfo Toni (49) e Rouman Ziemkiewicz (46) colados na sequência. A constância de Mello no topo, com quatro pódios nas últimas cinco corridas, vem sendo o fiel da balança a Carrera Cup 4.0. E é com essa mentalidade que ele parte para mais uma etapa tripla, um desafio para mentes e máquinas.

"Como a tabela de pontos mostra, não dá pra relaxar em nenhum momento nesse campeonato. Você precisa de resultados consistentes para pensar em título. Cada corrida é um desafio, um tijolo na nossa construção, e vale muito. Na posição agora de alvo, meu objetivo é defender essa liderança e construir em cima dela, uma tarefa das mais difíceis. Vamos brigar pela vitória e pela manutenção da liderança, com cabeça e inteligência da mesma forma que encaramos a última rodada tripla que nos deu a ponta da tabela", comentou.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foram as últimas provas da etapa de Interlagos

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?