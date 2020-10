Confira a programação da rodada tripla da Porsche Cup em Goiânia

Sete das 13 corridas dos campeonatos de Sprint da Porsche Cup em 2020 já estão na história. Agora, a categoria se reúne em Goiânia para a segunda rodada tripla do ano, etapa que promete apontar quem serão os principais concorrentes aos títulos dos campeonatos de corridas curtas com os carros de competição mais produzidos no planeta.

Desde a reforma que modernizou o autódromo, Goiânia tem recebido a Porsche Cup em todos os anos. Mas apenas uma etapa de Sprint foi realizada na cidade, em 2015.

O encontro desta semana será o único do campeonato fora de Interlagos, o que promete embaralhar ainda mais os grids - assim como a previsão do tempo, que indica muito calor pela manhã e possibilidade de chuva à tarde, tanto na sexta-feira quanto no sábado.

O campeonato da Carrera Cup tem sido dominado pelo pentacampeão Miguel Paludo. O gaúcho venceu quatro corridas e foi segundo colocado nas outras três. Ele acumulou 136 pontos e tem 48 de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, Alceu Feldmann (com 88).

Na sequência na tabela aparece um bloco compacto entre o vice-líder e o oitavo colocado, separados por apenas 17 pontos: Feldmann (88), Werner Neugebauer (87), Lico Kaesemodel (85), Pedro Boesel (82), Marçal Müller (81), Pedro Aguiar (76) e Enzo Elias (71). Feldmann, que tem protagonizado eletrizantes batalhas porta-com-porta com Kaesemodel em 2020, já venceu duas vezes neste ano. Boesel ganhou uma.

Na Carrera Cup Sport, Rodrigo Mello lidera com 54 pontos e vem com estreita margem sobre seus três concorrentes mais próximos: Maurizio Billi (51), Rodolfo Toni (49) e Rouman Ziemkiewicz (46). Mello, Toni e Rouman já venceram em 2020, bem como Renan Pizii, que fez sua estreia em Interlagos na etapa passada e ganhou duas das três corridas na classe.

O campeonato da classe GT3 tem cinco pilotos separados por apenas 13 pontos. A liderança é de Nelson Marcondes (100), vencedor de duas provas no ano. Logo a seguir aparece Nelson Monteiro (98), catapultado na tabela de pontos por uma exuberante apresentação na etapa passada graças a duas vitórias e um terceiro lugar. Com 97 pontos e ainda sem vitórias no ano, o terceiro colocado é Zeca Feffer, favorecido por um campeonato muito consistente. Marco Billi (90) chegou a liderar o campeonato e vencer corrida, mas foi coletado em um acidente na primeira das três corridas da etapa passada. Em quinto está Lucas Salles (87), um dos mais rápidos do grid em treinos classificatórios e dono de uma vitória no ano.

Um pouco mais distantes do topo da tabela de pontos, mas sempre credenciados a vitórias na GT3 Cup, Urubatan Junior e Chico Horta já mostraram ao longo do ano que têm velocidade para embaralhar a disputa dos ponteiros pelo título na GT3 Cup.

Já na classe de entrada, a GT3 Cup Sport, a disputa segue franca e aberta em todos os degraus da tabela de pontuação. Nelson Marcondes tem 63 pontos, com vantagem de apenas 6 sobre Eduardo Menossi. Em terceiro aparce Paulo Totaro, com 46, apenas 6 de margem sobre Leo Sanchez. O quinto é Ayman Darwich, com 37, e apenas 7 de diferença para o sexto, André Gaidzinski.

Vale lembrar que o regulamento da Porsche Cup determina aplicação dos descartes das duas piores pontuações de cada competidor ao término do campeonato - o que garante a praticamente todos os 34 pilotos dos grids da Carrera e da GT3 Cup chegarem a Interlagos fazendo contas por suas pretensões nos campeonatos.

Mas a matemática para os que sonham em levantar um campeonato na temporada em que a Porsche Cup festeja 15 anos começa em Goiânia, nesta sexta e sábado, com a segunda rodada tripla do ano.

A programação determina dois qualis e a primeira corrida de cada categoria na sexta. No sábado acontecem as corridas 2 e 3, sendo as últimas com grid invertido. As provas serão exibidas ao vivo pelo Motorsport.com.

Cronograma

Sexta-feira, 16 de outubro

13h10 – Quali corrida 1 – GT3 Cup

13h35 – Quali corrida 1 – Carrera Cup

14h – Quali corrida 2 – GT3 Cup

14h25 – Quali corrida 2 – Carrera Cup

16h – Corrida 1 – GT3 Cup

17h13 – Corrida 1 – Carrera Cup

Sábado, 17 de outubro

10h – Corrida 2 – GT3 Cup

11h03 – Corrida 2 – Carrera Cup

13h45 – Corrida 3 – GT3 Cup

14h48 – Corrida 3 – Carrera Cup

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foram as últimas provas da etapa de Interlagos

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?