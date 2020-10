Campeonato Sprint da Porsche revê Goiânia após cinco anos e acidente assustador de Piquet

Goiânia retorna ao campeonato de Sprint da Porsche Cup após cinco anos neste final de semana. A etapa de 2015 ficou marcada por um acidente assustador de Pedro Piquet, filho do tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet. Apesar do susto após nove capotagens, o piloto saiu sem problemas graves, apenas com hematomas e uma fratura no braço. Desde este episódio, a categoria tem intensificado cada vez mais sua segurança e prevenções de acidentes.

As corridas de Sprint são mais suscetíveis para que aconteçam choques pois, ao contrário da Endurance, possibilitam mais proximidade entre os carros até pelo tamanho reduzido da prova. Mas, independentemente do tipo de pista, a Porsche investe na segurança de seus competidores. Naquele episódio, por exemplo, o braço de Pedrinho apareceu na parte de fora dos carros após as capotagens. Desde então, uma rede de proteção foi acoplada nos veículos.

“O primeiro é a conscientização dos pilotos, que foi muito importante para a melhoria da segurança. O que nos deixa confortável é o nosso equipamento. Uma vez que esse tipo de acidente acontece, a nossa estrutura é superpreparada para isso e testamos também o resgate de pista e a ação do piloto. O carro também ficou mais seguro. Agora temos redes de proteção na esquerda e na direita que auxiliam, além de todo o desenho do acento que faz a diferença para que o Porsche seja o carro de corrida mais seguro do mundo”, disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup.

Além da rede de proteção, nos últimos anos há uma inovação tecnológica dentro do cockpit. Há uma câmera que filma no sentido contrário ao piloto para acompanhar as reações e tudo que acontece no momento em que o carro está girando e batendo. Isso é enviado para a Porsche na Alemanha e, a partir das filmagens, criam artifícios novos para garantir a integridade dos pilotos.

O sério acidente em Goiânia está na lista, mas outros pontos foram considerados os momentos mais tensos para o homem forte da Porsche que chega ao seu 15º ano no Brasil. O incidente de Eduardo Rocha Azevedo em 2018 em Curitiba, bem similar ao de Pedro Piquet, e o de Totó Porto em 2006 assustaram o organizador.

Veja como foi o acidente

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?