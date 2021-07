Petecof ‘estreia’ em Interlagos com Porsche e fala sobre futuro

Gianluca Petecof está no Brasil e visitou Interlagos nesta sexta-feira (16). O piloto de 18 anos testou um carro da Porsche Cup Brasil, no que se tornou a sua estreia no circuito paulistano. Mesmo competindo em vários templos da velocidade na Europa nos últimos anos, ele nunca havia conseguido correr, mesmo em um simples teste com um carro no Autódromo José Carlos Pace.

“Eu nunca tive a oportunidade de andar aqui, apenas uma vez de kart, em uma filmagem. Mas é um lugar muito especial, em casa, e depois de tantos anos acompanhando diversas etapas de várias categorias, correr aqui pela primeira vez é uma sensação fantástica.”

Acostumado com os monopostos, o piloto paulistano deu suas impressões sobre o carro da categoria.

“O carro também é fantástico, bastante rápido, me surpreendeu em algumas coisas como o freio, superpotente. Na freada da Curva do Lago eu me assustei nas primeiras voltas, mas é um carro sensacional, por isso é o carro de corrida mais produzido do mundo. É muito especial estar aqui, o pessoal da categoria é muito atencioso, especialmente o Dennis Dirani que me ajudou.”

Olhando para o futuro, Petecof falou sobre as pretensões para o futuro, especialmente na temporada de 2022.

“Esse ano o nosso principal objetivo era ganhar experiência na Fórmula 2, eu pulei um passo, que seria a Fórmula 3. Agradeço muito às pessoas que fizeram isso acontecer, mas claro que não era o curso natural da coisa.”

“Eu digo que o nosso objetivo para o ano que vem é a F3, brigar pelo título, se possível, mas este ano, ao invés de focar dentro da pista, vamos focar fora dela, que é a busca de suporte, de apoio para fazer isso acontecer ano que vem.”

