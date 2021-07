Georgios Frangulis iniciou as atividades da Porsche Cup em Interlagos com o melhor tempo na classe Trophy na Carrera Cup. Com a marca, o piloto da Oak Racing Team (ORT) registrou o oitavo melhor tempo na classificação geral, terminando a 0s975 do líder da atividade e do campeonato, Marçal Müller.

Nesta sexta-feira Georgios realizou três atividades no Autódromo José Carlos Pace: dois treinos opcionais e o único treino livre do fim de semana. O piloto do carro #88 traz boas lembranças de Interlagos. Foi nesta pista que Frangulis venceu pela primeira vez na Porsche Cup, na prova de Endurance de 2020, pela classe GT3 Cup.

A terceira etapa da Porsche Cup marca a metade do campeonato de Sprint e começa a definir os favoritos para a disputa do título de cada classe. Por isso estar entre os mais rápidos pode colocar o “Grego” em uma boa posição na luta pelo título. Como é estreante na Carrera Cup, além de competir na categoria geral, ele pontua também nas classes Sport e Trophy.

Neste sábado, às 9h30, o piloto ORT encara o desafio de classificar sua máquina para a primeira prova do fim de semana, a sessão será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da categoria. A corrida 1 tem transmissão ao vivo da Band, a partir das 13h20.

“Hoje enfrentamos algumas dificuldades, mas eu fui me adaptando ao longo do dia, melhorando aos poucos”, disse Frangulis. “Terminar em primeiro da categoria e oitavo geral foi positivo. Agora vamos tentar melhorar mais um pouco para poder classificar bem amanhã.”

Veja como foi a etapa de Curitiba da Porsche Cup

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.