A Porsche Cup realizou nesta sexta-feira (16) em Interlagos o primeiro treino livre da Carrera Cup e o líder do campeonato, Marçal Muller fez bonito, ao liderar a sessão, mesmo carregando 50 kg de lastro. Ele e Miguel Paludo são os pilotos que chegam a São Paulo com o maior peso extra.

Após a sessão, Muller relatou a estratégia do início de jornada.

“Fizemos uma boa volta, claro que o treino livre não vale nada, tiveram alguns pilotos que não ‘passaram’ pneu, então ainda é uma incógnita sobre que tempo eles vão virar amanhã, que é o que vale mesmo.”

“Mesmo assim, estou muito feliz em ter feito uma volta boa e vamos tentar repetir o feito amanhã, e mesmo com esses quilos a mais fazer uma boa classificação e duas grandes provas, pensando sempre no campeonato.”

Em seguida, ele explicou os motivos da estratégia em não poupar nada: “Eu tenho uma dificuldade maior aqui em Interlagos em questão de resultados, então não tirei o time de campo em nada, coloquei pneus novo e vamos tentar evoluir. Para mim, é importante isso, outros têm mais facilidade e estão guardando para largar de pneus novos e eu vou largar com borrachas desgastadas de duas voltas do quali. Mas é isso aí, amanhã vamos com tudo.”

O treino de classificação da etapa de Interlagos acontece neste sábado, às 9h30, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com.

