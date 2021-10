Porsche Carrera Cup: Enzo Elias crava pole position em Goiânia

A maior novidade do fim de semana da Porsche Cup aconteceu na manhã deste domingo, o segundo quali para a corrida 2 na etapa de Goiânia. A pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna estava úmida e os carros foram para a sessão com slicks.

Enzo Elias foi o grande nome do treino, ao cravar a pole position com 1min24s978, a primeira do ano, ficando a 0s136 de Pedro Boesel, seu companheiro de primeira fila de logo mais.

“Essa pole estava batendo na trave a bastante tempo, mas o que vale é a corrida de daqui a pouco", disse Enzo. "É muito bom estar na pole depois de tanto trabalho duro ao longo do ano. Feliz que deu tudo certo e vou trabalhar para dar tudo certo na corrida e conseguir a primeira vitória também. A pista já secou, mas ainda tem uns trechos molhados na curva 3 que pode ter feito a diferença para terminar na primeira posição.”

A segunda linha será formada por Marçal Muller e Alceu Feldmann, que chegou a liderar a sessão.

O melhor da classe Sport será Renan Pizii, em sexto no geral. Na Trophy, Nelson Marcondes será o mais bem colocado, em oitavo.

A largada para a corrida 2 do fim de semana da Carrera Cup está programada para 12h30 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

