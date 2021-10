Porsche GT3 Cup: Nelson Monteiro voa e consegue pole em Goiânia

Nelson Monteiro foi o grande nome no treino de classificação da Porsche GT3 Cup na manhã deste domingo. O comandante do carro #87 fez 1min28s826, superando Edu Guedes em 0s139.

O chef e apresentador pode ter ficado frustrado por não conseguir a pole na geral, mas ele será o melhor representante no grid da Trophy. Leo Sanchez foi o melhor na Sport, a três milésimos de Guedes, em terceiro na geral.

A largada para a corrida 2 do fim de semana da GT3 Cup está programada para 13h10 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Grid de largada

Pos Piloto 1 N. Monteiro 2 E. Guedes 3 L. Sanchez 4 R. Mascarello 5 G. Bottura 6 L. Salles 7 M. Peres 8 P. Sousa 9 R. Fontanari 10 C. Mohr 11 V. Neves 12 M. Mauro 13 B. Campos 14 A. Gaidzinski 15 A. Darwich 16 D. Correa 17 L. Pires 18 C. Castro 19 G. Farah 20 P. Totaro 21 E. dos Reis 22 S. Kim 23 C. Aranha

