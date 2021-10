Neste sábado, Werner Neugebauer disputou a primeira prova da rodada dupla da Porsche Carrera Cup no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia e terminou a corrida na sexta colocação. Após largar em oitavo, o piloto do carro #8 acredita em uma recuperação para buscar a vitória neste domingo (10), quando a categoria terá mais um classificatório antes da prova 2.

“Nosso objetivo é continuar conquistando o máximo de pontos possíveis e esses pontos que conquistamos hoje podem ser importantes no final do campeonato. Vamos em busca de melhorar o carro para amanhã e correr também em busca da vitória”, disse Werner, que é patrocinado pela GS Foods e Chocolateria Brasileira.

Werner acredita em uma boa posição de largada neste domingo, que contará com o novo formato de definição do grid com mais um treino classificatório – antes, o grid era invertido para a corrida 2.

“Será muito importante conquistar uma boa posição de largada amanhã. Esse novo formato é bem interessante e também mais justo, então acredito que podemos tirar proveito disso. Vamos trabalhar intensamente para largar bem amanhã e conquistar mais pontos para o campeonato”, comentou Werner.

O classificatório deste domingo em Goiânia será realizado às 09h30 da manhã, enquanto a corrida 2 está marcada para às 12h30. As provas são transmitidas ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Veja como foi a corrida 1 da Porsche Cup em Goiânia

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #137: TELEMETRIA: Red Bull favorita na Turquia? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: