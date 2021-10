Porsche Carrera Cup: Pedro Aguiar faz grande largada e vence em Goiânia

Pedro Aguiar foi o grande nome deste sábado na Porsche Carrera Cup em Goiânia, na corrida 1 da rodada dupla deste fim de semana. Ele fez uma grande largada, saindo da terceira posição para a ponta e dominou as ações no Autódromo Ayrton Senna.

Pela classe Sport, Renan Pizii confirmou o favoritismo e na Trophy, Chico Horta levou a melhor.

A corrida foi marcada pelo acidente logo na largada. Georgios Frangulis e Rouman Ziemkiewicz se tocaram, com outros pilotos coletados, como Paulo Borges, Franco Giaffone e Eduardo Azevedo.

A Corrida

Na largada, Georgios Frangulis e Rouman Ziemkiewicz se tocaram logo no apagar da luz vermelha, com outros pilotos sendo coletados, como Paulo Borges, Franco Giaffone e Eduardo Azevedo. Os comissários prometeram investigar o caso após a corrida.

Antes do acionamento da bandeira amarela, Pedro Aguiar assumiu a liderança, seguido de Pedro Boesel e Enzo Elias. Marçal Muller, que foi o pole position, caiu para o quarto lugar.

A relargada aconteceu com 14 minutos para o final, desta vez mais calma e com Aguiar mantendo a liderança. Boesel se defendia dos ataques de Elias para a segunda colocação.

A briga pela quinta posição se tornava insana, com Miguel Paludo e Werner Neugebauer recebendo a pressão de Feldmann, que conseguiu a posição, entre eles.

Após os toques, Paludo teve que entrar nos boxes, com problemas no radiador.

Enquanto isso, Aguiar conseguia abrir distância sobre Boesel, que ainda tinha Elias pressionando o carro #11.

Faltando 5 minutos, Feldmann manobrou sobre Elias e assumia a terceira posição. Ao mesmo tempo, Urubatan Jr. saia da pista e abandonava.

E Feldmann mostrava força, também ao superar Boesel pela segunda posição, com Elias aproveitando a situação e ultrapassando o sobrinho de Raul Boesel.

Nos giros finais, Boesel e Elias travaram grande disputa pelo terceiro lugar, mas sem sucesso para o piloto de Brasília.

Aguiar cruzou a linha de chegada com três segundos de diferença sobre Feldmann. Pizii venceu pela Sport e Chico Horta pela Trophy.

Neste domingo acontecem classificação e corrida 2 da Porsche Carrera Cup, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv ao vivo.

Resultado final em instantes...

