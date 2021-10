Porsche GT3 Cup: Salles segura Mauro no fim e vence em Goiânia

Lucas Salles conseguiu converter a pole position em vitória neste sábado em Goiânia pela Porsche GT3 Cup. A tarefa não foi nada fácil, já que ele perdeu a liderança no início da corrida, mas conseguiu batalhar e cruzar a linha de chegada em primeiro.

Ricardo Fontanari foi o quinto colocado, mas o melhor na classe Sport. Bruno Campos foi o melhor na Tropht, após superar SangHo. Kim na última volta.

A Corrida

Marcio Mauro superou Lucas Salles e assumiu a liderança logo na largada e na primeira volta alguns incidentes envolvendo Daniel Correa, Vina Neves, André Gaizinski, Guilherme Bottura, Paulo Sousa e Paulo Totaro. Assim como ocorreu na corrida da Carrera Cup, o safety car foi acionado na primeira volta.

Correa, Neves e Totaro conseguiram retornar quando a relargada aconteceu, restando pouco mais de 20 minutos.

Salles tentou a liderança na abertura da quinta volta, mas acabou sucumbindo para Ricardo Fontanari. Os quatro primeiros estavam separados por menos de um segundo quando restavam 17 minutos.

Faltando 15 minutos, Edson dos Reis rodou e Edu Guedes ao tentar sair, também acabou perdendo o controle. Ambos conseguiram seguir sem a necessidade de bandeira amarela.

Salles retomou o segundo lugar, restando 12 minutos. Mohr também crescia na corrida, ao tomar a terceira posição de Fontanari.

Faltando 9 minutos a corrida tinha um novo líder. Lucas Salles superou Mauro, que também perdeu o segundo posto para Mohr.

Mohr chegou a passar Salles, mas errou duas vezes e caiu para o quarto lugar. Marcio Mauro conseguiu voltar para o segundo posto.

Restando seis minutos, Nelson Monteiro e Ayman Darwich se tocaram, com Darwich levando a pior e saindo da pista, o que levou a mais um safety car na pista.

O reinício aconteceu com 1 minuto para o final e Salles conseguiu se manter à frente. Apesar da pressão de Mauro, ele conseguiu cruzar em primeiro. Fontanari levou a melhor na Sport, em quinto, e Bruno Campos levou a melhor na Trophy.

Neste domingo acontecem classificação e corrida 2 da Porsche GT3 Cup, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv ao vivo.

Resultado final em instantes...

Veja como foi

