O fim de semana da penúltima etapa do campeonato sprint da Porsche Cup Brasil em Goiânia tem duas novidades quando o assunto é pintura especial.

Chico Horta, que normalmente corre com a pintura do Eddie, ‘mascote’ da banda Iron Maiden, coloriu seu carro com a cor rosa, em alusão ao Outubro Rosa, dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama. No capô, a versão feminina do personagem da banda.

Carro de Chico Horta em Goiânia Photo by: Erick Gabriel

Renan Pizii, que já estampo em seu carro a turma do Space Jam 2, terá desta vez o mundo dos dinossauros, com pintura dofilme Jurassic Park, em alusão ao seu novo restaurante temático e oficial. O desejo do piloto é justamente lembrar o carro que faz parte do filme dos anos 1990, mas com alguns cavalos a mais.

