A terceira etapa da temporada 2022 da Porsche Cup acontecerá neste fim de semana no Autódromo de Interlagos. Vindo de vitória no Velocitta, o brasiliense Enzo Elias desembarca em São Paulo mirando se consolidar entre os ponteiros na tabela de classificação do campeonato.

A Porsche Cup Brasil desembarca na capital paulista para mais uma etapa da atual temporada. Neste fim de semana, dias 11 e 12 de junho, o Autódromo de Interlagos será o palco da terceira rodada dupla de 2022 da edição brasileira do certame dos supercarros alemães.

Após bons resultados nas quatro provas das duas etapas iniciais do ano – três pódios, sendo uma vitória no Velocitta –, o brasiliense Enzo Elias, piloto mais jovem da categoria, chega focado em concluir a primeira metade do campeonato consolidado entre os líderes na tabela de classificação da classe Carrera Cup, principal divisão do certame.

Com a aplicação da regra de descartes, Enzo soma atualmente 38 pontos e é o vice-líder da Porsche Carrera Cup. Vale lembrar que, devido a um estouro de pneu, Elias teve de abandonar umas das corridas da etapa inaugural de 2022, em Goiânia (GO), quando lutava pela liderança da bateria, deixando de conquistar pontos importantes naquela ocasião.

"Após um longo período sem corridas, estou muito empolgado para este fim de semana em São Paulo. Venho de uma vitória e um terceiro lugar no Velocitta, que me colocaram novamente entre os postulantes ao título", disse Elias.

"Com o novo Porsche nós temos enfrentado dificuldades para andarmos próximos do carro da frente, assim, mesmo Interlagos sendo um traçado que favorece as ultrapassagens, a tarefa de ganhar posições nas provas pode não ser tão fácil. Por isso, meu objetivo é classificar bem para largar na frente. Quero manter a boa média de pontos que somei na etapa passada a fim de me consolidar entre os líderes do campeonato", finalizou.

