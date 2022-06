Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup está de volta com a terceira etapa de 2022 do campeonato sprint, no palco que todos os pilotos conhecem como a palma da mão: Interlagos. Apesar de ser a primeira experiência valendo pontos do novo carro da categoria, o autódromo paulistano também foi o local da pré-temporada, em março, quando o modelo 992 da Carrera Cup fez a sua estreia.

Nos campeonatos, o equilíbrio impera. Na Carrera Cup, Marçal Muller é o líder, com 72 pontos. Chris Hahn vem na sequência, com 70, acompanhado de perto por Alceu Feldmann (66), Miguel Paludo (54) e Enzo Elias com 48, fechando o top 5. Na classe Sport, Lucas Salles é quem dita o ritmo e Lineu Pires é o melhor na Rookie.

Na Sprint Challenge, a liderança é de Raijan Mascarello, com 64 pontos, dois a mais que Ayman Darwich. O top 5 segue com Nelson Marcondes, Urubatan Jr. e Daniel Correa. Ramon Alcaraz é o líder na classe Sport e Piero Cifali faz o mesmo na Rookie.

Tanto os classificatórios quanto as duas corridas das categorias da Porsche Cup Brasil você assiste ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Confira os horários

Sessão Dia Horário Treino Livre 1 - Carrera Cup Sexta-feira 14:40 Treino Livre 1 - Sprint Challenge Sexta-feira 15:30 Classificação - Carrera Cup Sábado 08:50 Classificação - Sprint Challenge Sábado 09:35 Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 13:30 Corrida 1 - Sprint Challenge Sábado 14h Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 12:10 Corrida 2 - Sprint Challenge Domingo 12:50

