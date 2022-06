Porsche Cup: Josimar Junior segue para novo desafio em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, será palco do terceiro encontro da temporada 2022 do Porsche Cup. Pela primeira vez, Josimar Junior estará a bordo do Porsche 991.2 no circuito paulistano. Com pódios conquistados nas duas etapas já realizadas, o piloto parte para a rodada dupla com o objetivo de voltar ao pódio e encostar nos líderes da categoria Sprint Challenge, na classe Sport.

“Estou trabalhando muito a parte física, como o intervalo das corridas foi grande, deu para me preparar bem fisicamente. Em relação à preparação psicológica, tenho que focar bem na concentração durante as corridas, para evitar erros e extrair o máximo do carro para a etapa”, conta.

O piloto está satisfeito com a evolução nas duas primeiras etapas: “Os resultados foram bons, mas aconteceram alguns eventos durante as corridas que impediram resultados melhores, pelo desempenho dava para ter chegado mais longe. A meta traçada é conseguir a primeira vitória na categoria, e classificar no primeiro pelotão”,

Em seus 4,309 km de extensão, a pista do Autódromo José Carlos Pace provoca sensações diferentes aos que ali competem e consideram templo do automobilismo brasileiro.

“Interlagos é como se fosse à casa da maioria dos pilotos brasileiros, como corremos e treinamos muito por lá, é uma pista de mais fácil assimilação. É uma pista que gosto muito de correr, tem a parte de alta e o miolo mais travado, o que deixa a pilotagem e o ajuste do carro mais desafiador”, destacou Josimar.

Uma boa estratégia é essencial desde os treinos para a busca do pódio: “Vou entrar determinado para buscar um bom resultado, desempenho já venho mostrando, mas quero transformar isso em vitórias. E subir na tabela de classificação”, afirmou.

“Essa é uma corrida especial também, porque Recife, cidade onde nasci e fui criado, teve nas últimas semanas momentos muito difíceis com 128 mortes e quase 10 mil desabrigados, após fortes chuvas, um dos maiores desastres já visto na cidade. Então, queria ter um bom resultado para homenagear todas as vítimas e de alguma forma poder continuar ajudando com doações e ações para aliviar um pouco a dor dos Recifenses”, finaliza.

