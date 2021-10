Porsche Cup: Cacá Bueno e Marcelo Franco buscam pódio em Goiânia

Campeonato que mescla grandes pilotos do automobilismo brasileiros, jovens em ascensão e competidores experientes, a Porsche Endurance chega na segunda etapa neste final de semana em Goiânia. Uma das duplas de destaque do grid é formada por Cacá Bueno e Marcelo Franco, que voltam a dividir o carro número #0. Na primeira rodada, a dupla foi formada pelo pentacampeão da Stock Car e por Daniel Schneider.

Para este final de semana, o objetivo é justamente estar entre os primeiros colocados na classe Sport, repetindo os bons resultados que Cacá e Franco conquistaram em 2020.

“Na etapa passada, o Daniel (Schneider) e eu quase conseguimos o pódio e desta vez vamos busca desse resultado com o (Marcelo) Franco, que está de volta após o nascimento da filha dele. A prova deste final de semana é importante para o campeonato e um bom resultado ainda nos deixa com chance de brigar pelo título lá em Interlagos”, disse Cacá, que tem patrocínio de iCarros, Paraflu, Itaú, Red Bull e Moss.

A variação de temperatura em Goiânia pode ser um dos grandes desafios para os pilotos, já que há previsão de chuva para o final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Independente disso, durante a prova as duplas precisam efetuar três pit stops obrigatórios de no mínimo seis minutos, com dois stints para cada piloto.

Cacá Bueno compete no Porsche Endurance desde 2016, tendo conquistado o vice-campeonato em 2019 na classe Sport. As atividades de pista do Porsche Endurance começam nesta quinta-feira (14) com os primeiros treinos.

Veja como foi a etapa de Goiânia da Porsche Sprint

