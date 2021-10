A Porsche Cup realiza neste sábado em Goiânia a segunda etapa do Endurance Series, com prova de 300 km, que mais uma vez une os pilotos regulares da categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta a grandes nomes das pistas no Brasil e no mundo.

Com largada prevista para 12h45 deste sábado e 34 carros confirmados no grid, a corrida promete mais uma batalha estratégica dentro e fora da pista.

Vale lembrar que, no ano passado, quando faltavam apenas dois giros para a bandeira quadriculada, Lucas di Grassi e Felipe Massa realizaram duas voltas praticamente o tempo todo lado a lado em Goiânia, disputando cada palmo do traçado após mais de 290 km percorridos.

É este o tipo de competitividade esperada para o evento de sábado, no mesmo palco onde no último fim de semana foi realizada a penúltima etapa de Sprint da temporada.

Recheado com 68 pilotos, o grid conta com os principais postulantes aos títulos do campeonato de provas curtas em 2021: Miguel Paludo, Werner Neugebauer, Marçal Müller, Alceu Feldmann, Enzo Elias, Lucas Salles e Nelson Monteiro, entre outros.

Eles serão acompanhados no grid por competidores do quilate de Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Nelsinho Piquet, Átila Abreu, Ricardo Maurício, Diego Nunes, Gaetano di Mauro, Guilherme Salas, Rafael Suzuki, Sergio Jimenez, Galid Osman, Nicolas Costa e Sergio Sette Câmara.

O piloto mineiro titular da equipe Dragon na Fórmula E faz sua estreia com carros de turismo e, em dupla com Pedro Boesel, volta a competir no Brasil depois de 2014. Com trajetória vitoriosa na F3 Europeia e F2 e passagens pelos programas de desenvolvimento de talentos de Red Bull e McLaren, Sergio Sette Câmara é um dos três brasileiros com os pontos necessários para a superlicença da F1. Os outros dois são Pietro Fittipaldi, que disputou a etapa de abertura do Endurance Series em Interlagos, e Gianluca Petecof, que testou o Porsche de corrida na mesma ocasião.

Até hoje foram disputadas 17 provas de longa duração nos eventos da Porsche Cup e apenas um piloto, Fran Lara, venceu duas vezes consecutivas. O titular do Porsche #3 triunfou na prova de 500 km que encerrou a temporada 2020 em dupla com Nelsinho Piquet e na corrida de abertura da atual temporada, na mesma pista, desta vez ao lado de Guilherme Salas.

A pista goiana é a terceira que está há mais tempo ininterruptamente no calendário da Porsche Cup, desde 2015. Apenas Velocitta (desde 2012) e Interlagos (desde a inauguração do evento em 2005) têm uma sequência maior.

O maior vencedor da categoria em Goiânia é Pedro Aguiar. Além da vitória na prova de Sprint do sábado passado, o titular do carro #20 ganhou outra prova curta no ano passado e a prova de 300 km na semana seguinte, em dupla com Guilherme Salas. Neste ano, Aguiar compartilha sua máquina com o ex-F1 Ricardo Zonta.

Assim como no campeonato de Sprint, no Endurance Series os carros da Carrera Cup (4.0) e GT3 Cup (3.8) são divididos, conforme o repertório dos competidores, nas classes geral, Sport e Trophy. Todos pontuam na geral e os da classe Trophy pontuam também na Sport.

As principais diferenças são no grid único e no quali com tempos combinados.

No melhor estilo dos grandes eventos de endurance do mundo, o Porsche Endurance Series mistura simultaneamente na pista carros de motor 4.0 e 3.8, o que faz da negociação de ultrapassagens um fator decisivo. Já a ordem de largada é apurada pela média das melhores voltas de cada integrante da dupla no treino classificatório de sexta-feira.

A estratégia de cada tripulação para a prova de 300 km é livre, respeitadas as realizações de três pit stops obrigatórios (normalmente de 6 minutos cada) e a distância mínima de 32 voltas por piloto.

Nesta sexta-feira acontecem as duas sessões de treinos livres e o quali. No sábado a largada está prevista para 12h45. O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem o classificatório e a prova.

Lista de inscritos (por ordem numérica):

#0 Marcelo Franco e Cacá Bueno*

#1 Alceu Feldmann e Thiago Camilo

#3 Fran Lara e Guilherme Salas*

#7 Miguel Paludo e Dennis Dirani

#8 Werner Neugebauer e Fabio Carbone

#9 Franco Giaffone e Cesar Ramos**

#10 Sergio Laurentys e Henrique Tielas**

#11 Pedro Boesel e Sergio Sette Câmara

#12 Edson dos Reis e Sergio Jimenez**

#15 Leonardo Sanchez e Átila Abreu*

#17 Marçal Müller e Matheus Iorio

#19 Lucas Salles e Rafael Suzuki

#20 Pedro Aguiar e Ricardo Zonta

#22 Caio Castro e Tony Kanaan*

#23 Marco Pisani e Vinicius Valle**

#29 Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr*

#32 Paulo Sousa e Galid Osman*

#45 Paulo Totaro e Ramon Alcaraz**

#73 Enzo Elias e Jeff Giassi**

#77 Francisco Horta e William Freire**

#80 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande*

#85 Eduardo Menossi e Diego Nunes**

#87 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister

#88 Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro**

#90 Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio*

#99 Edu Guedes e Carlos Ambrósio**

#117 Guilherme Bottura e Gabriel Robe*

#121 João Barbosa e João Gonçalves**

#145 Carlos Renaux e Vitor Baptista

#199 Nelson Marcondes e Rubens Barrichello**

#440 Carol Aranha e Raphael Abbate**

#555 Ayman Darwich e Nicolas Costa*

#880 Gustavo Farah e Sebastian Moreno**

#888 Lineu Pires e Beto Gresse*

*Sport

**Trophy

Em itálico GT3 Cup

