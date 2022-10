Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Carrera Cup está de volta a Goiânia, agora para a disputa da segunda etapa da Endurance Series, o campeonato de provas de longa duração da categoria. A disputa é liderada pela dupla Chris Hahn e Diego Nunes, que dominaram e somaram mais pontos na prova que abriu a competição, em Termas de Rio Hondo, na Argentina.

“Tivemos um início muito bom e agora temos que trabalhar para manter a ponta, o que não vai ser nada fácil”, disse Hahn. “Na etapa da sprint, semana passada aqui mesmo em Goiânia, nosso carro não apresentou um ritmo muito competitivo. Temos que buscar melhorar isso para brigar pela vitória e seguir na ponta da tabela para a final em Interlagos”, comentou.

Diego Nunes, que compete regularmente pela Blau Motorsport na Stock Car, quer usar os treinos para buscar os ajustes necessários para ter um carro rápido no final de semana: “Acredito que os mecânicos da Porsche tenham trabalhado bastante ao longo da semana em cima das informações que tivemos no último final de semana. E os treinos vão servir para a gente trabalhar na busca do melhor acerto para o quali e a prova”.

Marcelo Hahn e Allam Khodair também estarão esta disputa. A dupla que compete na categoria Sport ocupa a sétima colocação do campeonato e quer a vitória em Goiânia para subir na tabela. “O resultado que tivemos na Argentina ficou muito abaixo do nosso potencial. Goiânia é uma pista onde nós colecionamos bons resultados em outras categorias e provas. É o cenário perfeito para buscarmos a vitória e a virada”, disse o Japonês Voador.

Um dos motivos que enchem a dupla de confiança é o resultado obtido por Marcelo Hahn na semana passada, durante a disputa do campeonato Sprint. Hahn foi segundo colocado na corrida de domingo e só não subiu ao pódio no sábado por conta de um incidente enquanto buscava ultrapassar rivais. “O ritmo que tivemos no último final de semana foi muito bom e outro lado positivo é que, por ter corrido aqui há poucos dias, estou com o traçado e os pontos de freada frescos na memória. Estou confiante de que sairemos daqui com a vitória”, afirmou Hahn.

A Etapa de Goiânia da Porsche Cup Endurance Series está marcada para este domingo, às 12h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com eMotorsport.tv.

